Nuove polemiche durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 4 marzo 2024.

Durante l'ultima diretta, Beatrice Luzzi ha di fatti nuovamente attaccato Anita, definendola come una persona cattiva e scatenando così la reazione dell'opinionista Cesara Buonamici, che ha a sua volta accusato Beatrice di essere una persona eccessivamente rancorosa.

Cesara a Beatrice: 'Perchè ti accanisci contro Anita?', la replica: 'Forse dimentichi cosa mi ha detto lei'

Beatrice Luzzi ha dunque calamitato ancora una volta attorno a se tutta l'attenzione definendo Anita Olivieri "perfida, senza cuore e poco generosa".

Ad intervenire in difesa di Antia è stata allora dallo studio l'opinionista Cesara Buonamici: "Sto molto male stasera. Sia per le lacrime di Anita, che per quelle di Perla. Trovo che Anita sia stata trattata molto male e questo non è giusto. Sì, è stata trattata male da Beatrice. Lei è una donna molto intelligente, ma in questa fase in cui è così in alto, è già finalista, dovrebbe avere un approccio più benevolo. Non c’è bisogno di dire a una giovane che potrebbe essere sua figlia che è cattivissima, perfida, senza cuore, che non è generosa. Beatrice perdonami, non ti capisco. Perché ti accanisci contro Anita? Poi Anita per motivi di età ed esperienza ha meno strumenti dei tuoi".

Secca la replica di Beatrice Luzzi: "Io non vorrei fare l’elenco delle cose che mi ha detto lei, perché il pubblico lo conosce molto bene.

Forse tu l’hai dimenticato. Se non l’hai scordato allora è comprensibile quello che ho detto io. Il pubblico sa che per mesi lei me ne ha dette tante. Ha iniziato con il fatto che i miei figli si dovevano vergognare, che ero cattiva e manipolavo. Hai fatto un discorso abbastanza importante ed è bene che io possa rispondere.

Tu parli di età e madre e figlia. Io sono stata presa come bersaglio come mamma. Se poi essendo più grande non posso rispondere, tanto vale che non mi mettiate qui. Io non mi sono mai accanita su Anita e semmai è il contrario".

Ascolti tv e riassunto puntata del GF del 4 marzo

Venendo agli altri temi trattati, la nuova puntata del Grande Fratello ha visto il confronto in studio tra Mirko e Perla, che sembrano nuovamente sul punto di una rottura a causa del nuovo arrivato, Alessio Falsone, che sembra aver attirato l'attenzione proprio di Vatiero.

Protagonisti della puntata anche Anita e Giuseppe Garibaldi, il cui rapporto, incrinatosi parecchio nell'ultimo periodo a causa dell'atteggiamento ossessivo di lui verso di lei, sembra ormai al capolinea.

Spazio anche al ritorno di Marco Maddaloni che è rientrato per salutare tutti i e abbandonare definitivamente il gioco.

La puntata è stata seguita da 2.432.000 spettatori, con uno share del 18%. A trionfare è stata però la fiction di Rai 1 Lolita Lobosco, che ha intrattenuto 5.191.000 spettatori, con uno share del 27.7%.