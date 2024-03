Marta e Vittorio dovranno iniziare un percorso per annullare il loro matrimonio nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 25 marzo anche se alla Guarnieri non piacerà l'idea di dover ricordare i bei momenti insieme al uso ex marito.

Spazio anche ad Alfredo, che penserà di aiutare Clara nella gara montando un cambio sulla sua bicicletta, e a Maria, che tornerà a fare coppia con Vito ricevendo una proposta molto interessante da Defois che la inviterà a Parigi. Per la signorina Puglisi potrebbe arrivare una carriera simile a quella di Gabriella.

Clara scettica di fronte alla proposta di Alfredo

Le nozze di Marta e Vittorio risulteranno ancora valide a causa di un errore burocratico e per questo bisognerà riavviare le pratiche. La figlia di Umberto dovrà così rivedere suo marito e ripercorrere con lui le tappe della loro storia d'amore. L'idea non entusiasmerà Marta che ha faticato per tenere a freno i suoi sentimenti e che ha lasciato Milano proprio per dimenticare Vittorio. Nel frattempo, Alfredo si darà da fare per aiutare al meglio Clara in merito alla gara che dovrà affrontare. Il ragazzo penserà di montare sulla bicicletta della sua amica un cambio, ma Clara frenerà il suo ardore. La giovane ciclista, infatti, sa bene che non è consentito gareggiare con le biciclette dotate di cambio e sarà scettica sulla proposta di Alfredo.

Maria e Vito torneranno a essere una coppia

Al Paradiso delle signore si lavorerà senza sosta in vista della settimana di Pasqua e ci sarà un gran fermento. Vittorio si darà da fare con delle nuove idee per attirare più clienti: cosa si inventerà questa volta il direttore del grande magazzino? Maria sembrerà aver trovato la sua strada con Vito, ma non mancheranno comunque dei dubbi.

Dopo lo spavento avuto per l'incidente dell'uomo, la ragazza tornerà con Lamantia, ma continuerà a sentirsi molto attratta da Vito. Per Maria, inoltre, arriverà una proposta molto importante per la sua carriera: Defois, infatti, la inviterà a Parigi per un incontro di lavoro.

Una grande possibilità per la carriera da stilista di Maria

Vincent Defois è apparso per la prima volta nella quarta stagione de Il Paradiso delle Signore rivelandosi decisivo per la carriera da stilista di Gabriella. La talentuosa venere, infatti, è diventata una stilista di grande successo anche grazie ai suoi studi a Parigi. Per Maria potrebbe arrivare la stessa possibilità visto che il suo talento è arrivato alle orecchie del mentore di Gabriella.

La ragazza sarebbe però disposta a trasferirsi in Francia? Certamente Vito le ha perdonato il tradimento se è tornato insieme a lei, ma potrebbe faticare un po' ad accettare di vivere la sua storia d'amore a distanza.