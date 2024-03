Secondo le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Matteo sarà costretto per forza di cose a recarsi in Germania, con l'obiettivo di controllare le finanze di Hofer. Chi glielo chiede è Umberto, colui che lo sta tenendo tra le sue grinfie per distruggere Marcello [VIDEO] e con un ottimo motivo: trovare il donatore per mamma Silvana. Portelli accetterà il ricatto di Umberto e si troverà così a mentire a Marcello. Non si esclude però che Matteo possa cambiare idea e pentirsi, consapevole delle conseguenze: per lui si aprirebbero le porte del carcere.

Umberto convinto che Matteo stia al suo gioco

Il commendatore la sa lunga e sa bene come tenere legata a sé una persona che faccia il suo gioco. Vuole che Marcello vada in rovina e si sta servendo di suo fratello, costringendolo a stare dalla sua parte. La posta in gioco è alta, ne va della vita di Silvana.

Matteo si trova tra due fuochi: da una parte deve tenere buono il commendatore per fare in modo che la lista in cui Silvana è inserita per il trapianto si accorci e dall'altro sa che, qualora Marcello venisse a sapere tutto, difficilmente lo perdonerebbe.

Umberto vuole vendicarsi di Marcello e non solo per una questione di affari. C'è anche di mezzo Adelaide che Barbieri - nonostante Umberto sia ormai fidanzato con Flora - le ha di fatto soffiato.

Uno smacco che non può e non vuole accettare.

Silvana o Marcello: Matteo deve tradire uno dei due

Almeno per il momento è molto difficile che Matteo tradisca la fiducia di Umberto. Guarnieri ha giocato bene le sue carte, colpendolo nel punto più debole: mamma Silvana. Lui, con i suoi soldi e i suoi potenti mezzi, può "miracolosamente2 far salire la mamma in cima ai pazienti bisognosi di trapianto.

Il prezzo però è alto, agire alle spalle del fratello.

Umberto farà di tutto per non far cambiare idea a Portelli, rassicurandolo sul fatto che non ha mai tradito i suoi "fedeli collaboratori". Tuttavia, Portelli è anche molto legato a Marcello e non si esclude che, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, possa cambiare idea e raccontare tutto a Marcello.

Il destino di Silvana ne Il Paradiso delle signore 8

Una scelta che avrebbe conseguenze gravi: non solo salterebbe l'accordo per tentare di salvare Silvana, ma per Matteo si aprirebbero anche le porte del carcere, visto che Umberto non perdonerebbe mai un affronto del genere.

Tuttavia, qualora Matteo tradisse Umberto e finisse in prigione, ci si augura che Marcello non lo abbandoni e che capisca le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare un ricatto simile. Barbieri lo aiuterebbe e chissà che Silvana non riesca a guarire anche senza l'intervento del commendatore, un lieto fine sperato dai tanti telespettatori della soap.