La principessa del Galles, Kate Middleton, ha annunciato venerdì pomeriggio che le è stato diagnosticato un cancro. In un video registrato nei giardini del Castello di Windsor e pubblicato sull'account ufficiale dei social media di Kensington Palace, la moglie del principe William ha dichiarato che la malattia è stata scoperta dopo che si è sottoposta a un intervento chirurgico all'addome il 16 gennaio.

"A gennaio sono stata sottoposta a un importante intervento chirurgico all'addome a Londra e, all'epoca, si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa.

L'intervento è stato un successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno rivelato la presenza di un cancro. Il mio staff medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a una chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di questo trattamento", ha dichiarato la 42enne Kate all'inizio della registrazione.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

"Naturalmente è stato uno shock enorme e io e William abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa notizia in privato, per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto un po' di tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante per iniziare il trattamento.

Ma soprattutto, c'è voluto tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene", ha aggiunto la principessa, riferendosi ai suoi tre figli.

Sempre nella registrazione, Kate ha detto di stare bene e di rafforzarsi ogni giorno di più, ringraziando il marito, con cui il mese prossimo festeggerà 13 anni di matrimonio, per essere una "grande fonte di conforto e sicurezza".

La principessa del Galles ha concluso il suo messaggio chiedendo al pubblico e alla stampa di lasciare alla sua famiglia spazio e privacy mentre lei completa il suo trattamento. "In questo momento, penso anche a tutti coloro la cui vita è stata colpita dal cancro. Per tutti coloro che stanno affrontando questa malattia, in qualsiasi forma, vi prego di non perdere la fede o la speranza", ha concluso.

Voci e speculazioni

Negli ultimi mesi Kate si è tenuta lontana dalla vita pubblica, il che ha portato a una serie di voci, speculazioni e teorie cospirative sul suo stato di salute. Le voci si sono fatte ancora più insistenti dopo che la principessa del Galles ha ammesso di aver postato una foto manipolata digitalmente di se stessa con i figli in occasione della festa della mamma nel Regno Unito, il 10 marzo.

La principessa, tuttavia, non è l'unico membro della famiglia reale britannica ad aver annunciato recentemente di essere malato. All'inizio di febbraio, Buckingham Palace ha annunciato che a re Carlo III era stato diagnosticato un cancro, senza fornire ulteriori dettagli sulla malattia. Settimane prima, il monarca 75enne si era sottoposto a un intervento chirurgico alla prostata.