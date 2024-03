Negli episodi de La Promessa in onda dall'1 al 5 aprile, Martina rivelerà a Curro di amarlo, ma il ragazzo sarà distratto dal fatto che Jana gli ha detto che è sua sorella e che il suo vero nome è Marcos. Jimena si ferirà da sola e perderà i sensi. Quando si risveglierà, annuncerà di non ricordare nulla e Jana ribadirà a Manuel che è l'ennesimo inganno della moglie. Cruz invece tornerà alla tenuta, mentre Lope confiderà a Salvador di essere ancora innamorato di Maria.

Beatriz medita vendetta contro Martina

Jimena per allontanare i sospetti del marito si darà un colpo in testa e perderà i sensi.

Una volta sveglia dirà di non ricordare nulla e Jana ribadirà a Manuel che è l'ennesimo inganno ordito dalla moglie. Il marchesino però non seguirà i suoi consigli e deciderà di non prendere parte alla Coppa Herzog Staackman per non lasciarla sola. Don Alonso invece concederà a Pia di dormire insieme a Don Rodrigo, anche se la donna non si troverà bene visto il continuo russare dell'uomo.

Nel frattempo Martina convincerà lo zio che Beatriz è instabile mentalmente e quest'ultima dovrà lasciare la villa, ma mediterà vendetta contro la sua nemica. In tutto questo Carlos accetterà di partecipare alla cena e Simona farà attenzione che Candela non scopra che era proprio l'uomo a scriverle le missive firmate a nome dei suoi figli.

L'anziana Martinez chiederà che il maestro venga mandato via, ma Romulo gli aumenterà lo stipendio pur di farlo restare.

Cruz è furiosa perché Catalina si è occupata della tenuta in sua assenza

Jana cercherà l'abitazione in cui ha trascorso gli ultimi anni della sua vita con i suoi familiari. In seguito la giovane Exposito confesserà a Curro di essere sua sorella e che in realtà il suo nome è Marcos.

Intanto Cruz a sorpresa farà il suo ritorno nella tenuta ed Elisa si infurierà con Don Alonso, in quanto nessuno l'ha consultata per avere un parere. La marchesa nello stesso tempo si scaglierà contro Manuel, poiché ha permesso a Catalina di occuparsi della gestione della tenuta.

Nel frattempo Lope rivelerà a Salvador di essere ancora innamorato di Maria e quando Romulo chiederà a Romea di occuparsi di alcune faccende insieme a Ruiz, il maggiordomo non vorrà passare del tempo con lui.

In tutto questo Martina confesserà a Curro di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti, ma lui sarà distratto dalle ultime rivelazioni di Jana. Quest'ultima intanto non sarà d'accordo con la scelta di Lujan di non partecipare alla Coppa Herzog.

Nelle puntate precedenti: Jana e Manuel si scontrano

Negli episodiprecedenti Simona ha consigliato a Catalina di fare attenzione a Lorenzo, ribadendole la convinzione che ha ricomprato la spilla appartenente alla madre con un doppio fine. Inoltre Jimena ha continuato a manifestare dei malesseri e questo aspetto è stato motivo di scontro tra Jana e Manuel, in quanto la giovane Exposito è certa che la donna stia fingendo.

Candela, invece, ha deciso di organizzare una cena per ringraziare Don Carlos e per l'occasione ha chiesto a Lope di preparare un grande menù e a Pia di poter usare il suo ufficio.