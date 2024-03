Manuel chiederà ancora a Jana di occuparsi di Jimena nelle puntate de La Promessa dal 25 al 29 marzo e questo li farà litigare di nuovo. Le anticipazioni spiegano che la cameriera esprimerà i suoi dubbi sulla sincerità di Jimena e Manuel difenderà sua moglie, rinunciando anche ad un'importante gara per lei. Nel frattempo, Simona avvertirà Catalina sulla possibile pericolosità di Don Lorenzo che sta solo cercando di raggirarla. Infine, donna Pia chiederà ad Alonso di condividere la stanza con suo marito e gli chiederà anche di permettere a Petra di far visita a Cruz.

Ancora incomprensioni tra Manuel e Jana

Il rapporto tra Jana e Manuel sembrerà arrivato al capolinea e le incomprensioni tra i due si faranno sempre più difficili da superare. Il marchesino chiederà ancora una volta a Jana di prendersi cura di sua moglie, spesso in preda ai malori per la gravidanza. Jana non perderà occasione per mettere in guardia Manuel, dicendogli che secondo lei Jimena lo sta manipolando e non sta soffrendo così come dice. Lujan e Jana litigheranno a causa di questo e Jimena ne sarà molto felice. Più tardi, Manuel chiederà scusa a Jana per il suo comportamento e per un momento sembrerà tornare il sereno, anche perché Lujan annuncerà che ha ricevuto una proposta importante.

Jana apprenderà che Manuel è stato scelto per la gara della Coppa Herzog Staackman, il suo sogno da sempre, e sarà entusiasta per lui. La tregua tra i due ragazzi, tuttavia, durerà poco, perché Manuel dirà a Jana di non voler partecipare all'evento per stare accanto a Jimena.

Catalina avrà un incidente

Il piano di Don Lorenzo ai danni di Catalina sembrerà funzionare alla perfezione.

Il padre di Curro, infatti, grazie alla spilla di sua madre, riuscirà a conquistare la fiducia della giovane Lujan con lo scopo di manipolarla suo piacimento. L'obiettivo del Capitano, tuttavia, non sfuggirà agli occhi attenti di Simona che metterà in guardia Catalina dicendole di non fidarsi di quell'uomo, anche se è stato generoso con lei.

La ragazza avrà un incidente e questo la farà riflettere molto sulle parole della cuoca. Pia, invece, vorrebbe condividere la sua stanza con il marito e per questo si rivolgerà a don Alonso. La governante, inoltre, chiederà al marchese il permesso per una visita a Cruz da parte di Petra.

L'inganno di Jimena sta riuscendo alla perfezione

Nelle puntate precedenti, Jimena è riuscita ad ingannare tutti fingendosi incinta. Grazie a questa trovata, la donna è riuscita ad impedire a Manuel di partire per l'Italia e a guadagnare tempo per conquistare il suo cuore. L'unica ad avere sospetti sulla sua sincerità è stata Jana e presto ha avuto le risposte che cercava. Ascoltando una telefonata tra Jimena e sua madre, Jana ha capito che la ragazza non ha nessun fastidio e che sta benissimo, al contrario di quello che fa credere a suo marito. Quando Jana è andata a riferirlo a Manuel, però, ha ottenuto una reazione furiosa dell'uomo che ha preferito difendere la buonafede di sua moglie.