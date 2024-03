Tra Curro e Martina le cose si faranno sempre più serie tanto che i due si abbandoneranno alla passione durante un picnic in mezzo alla natura. Lo rivelano le anticipazioni della soap tv La Promessa relative a ciò che andrà in onda a breve su Canale 5. La relazione tra i due giovani rimarrà comunque un segreto, visto che nessuno tranne Jana sarà a conoscenza che i due si siano innamorati.

Scoppia la passione tra Martina e Curro: i due in intimità in mezzo alla natura

Martina potrà tirare in sospiro di sollievo nel momento in cui Beatriz verrà allontanata da La Promessa da don Alonso.

Non ci sarà più pericolo che la finta amica possa sottrarle Curro. Proprio quest'ultimo deciderà di fare una sorpresa a Martina e organizzerà per loro due in pic nic romantico all'aria aperta.

Il giovane De La Mata vorrà trascorrere del tempo da solo con lei e l’atmosfera tra loro si farà incandescente tanto che finiranno per fare l'amore per la prima volta proprio in mezzo al prato. Subito dopo Curro rassicurerà Martina sul fatto di non essere come gli altri uomini che abbandonano una donna dopo essere stati in intimità.

Jana è l'unica a sapere dell'amore tra Martina e Curro

La coppia formata da Curro e Martina sembrerà essere molto solida, anche se i due continueranno a tenere segreta la loro relazione.

Nonostante questo, sia Manuel che Catalina noteranno un cambiamento in Martina, visto che la vedranno più raggiante e più bella del solito. Di certo non immagineranno che questo sia dovuto all'amore della cugina per Curro. L'unica a essere a conoscenza dei sentimenti tra i due giovani sarà Jana, visto che il giovane De La Mata confesserà alla domestica di essere innamorato pazzo della nipote di don Alonso.

Una confessione che arriverà a breve distanza da quella di Jana, che rivelerà a Curro di essere sua sorella. I due svilupperanno un legame sempre più stretto, proprio come un fratello e una sorella. Per questo motivo Curro sentirà il bisogno di confidarsi proprio con Jana circa i suoi sentimenti per Martina.

L'evoluzione del rapporto tra Jana e Curro a La Promessa

Il rapporto tra Curro e Jana non è sempre stato idilliaco. Appena giunto a La Promessa, l'uomo si era mostrato molto indisponente, soprattutto verso la servitù, Jana compresa. Lei aveva capito quasi subito che il giovane potesse essere Marcos, il fratellino rapito tanti anni prima.

Pian piano Curro ha mostrato un lato di sé fino a quel momento sconosciuto, lasciando da parte l'arroganza mostrata in precedenza. Questo ha contribuito ad avvicinarlo a Jana, grazie alla quale sta portando avanti le indagini sulle sue origini.