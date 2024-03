Betul sarà furiosa dopo l'ennesima sconfitta e come annunciano le anticipazioni delle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara giurerà che presto si vendicherà di Zuleyha. "La ucciderò, a tutti i costi", dirà a Sermin che sarà molto preoccupata per sua figlia e penserà ad una soluzione per trovare un posto in cui vivere. Betul tornerà da Abdulkadir a supplicarla di perdonarla per averlo lasciato, sperando che l'uomo dia a lei e Sermin la possibilità di tornare alla villetta, ma lui non cederà.

Betul e Sermin senza un tetto dopo il furto della spilla

Sermin e Betul saranno di nuovo senza un tetto, perché Zuleyha le manderà via anche dalla casa di Gaffur dopo l'ennesimo imbroglio. Quando la signora di Cukurova si accorgerà che Sermin ha rubato la spilla di Leyla, infatti, capirà di non potersi fidare di lei e la caccerà con sua figlia. Le due donne non sapranno dove andare e non avranno neanche la possibilità di raggiungere il centro di Cukurova. Mentre Sermin sarà alla ricerca di una soluzione per trovare una sistemazione, Betul continuerà ad imprecare contro Zuleyha. "La ucciderò, a tutti i costi", dirà la giovane e non avrà l'aria di scherzare. Sermin sarà molto preoccupata per quello che potrebbe fare sua figlia e proverà inutilmente a tranquillizzarla.

Abdulkadir volterà le spalle a Betul

Betul proverà a giocarsi l'ultima carta con Abdulkadir, nonostante lui le abbia detto più volte di non volerla più vedere. Keskin rappresenterà per Betul l'unica possibilità di riavere un tetto sopra la testa perché è lui il proprietario della villetta. "Perdonami, ho commesso un errore molto grosso", dirà la donna riferendosi al suo matrimonio con Colak.

Abdulkadir, però, sarà ancora molto ferito e avrà anche il dubbio che Betul sia lì solo per interessi economici. La figlia di Sermin ribadirà il suo amore per Keskin, certa che anche lui la ami ancora. Abdulkadir non si lascerà convincere anche se cederà a un bacio. "Non voglio più vederti nella mia vita", dirà a Betul, voltandole le spalle.

Sermin e Betul avevano avuto una possibilità da Zuleyha

Nelle puntate precedenti, Betul e Sermin hanno vissuto dei momenti molto difficili a causa della loro abitazione. La giovane avvocatessa è stata scoperta da Colak che l'ha rapita dopo averla sposata con una falsa cerimonia e lei si è ritrovata ancora una volta da sola. Betul è corsa da Abdulkadir che però è stato molto duro con lei, sentendosi tradito, e ha mandato Vahap a sfrattare Sermin e sua figlia dalla villetta. La situazione delle due donne ha impietosito Zuleyha che ha concesso loro di stare nella casa in cui prima abitava Gaffur con la sua famiglia. Sermin, tuttavia, ha tradito la fiducia di Zuleyha rubando la spilla della piccola Leyla ed è stata messa ancora una volta alla porta con Betul.