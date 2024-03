In Terra Amara la vicenda di Betül non avrà un lieto fine, infatti per tutte le sue malefatte verrà fatta giustizia. La giovane finirà in carcere per l'omicidio di Hakan e quando diversi anni dopo uscirà non troverà nessuno, visto che anche la madre è morta. Nessuno la vorrà a Çukurova, così la donna si vedrà costretta ad andarsene via da Çukurova per sempre.

L'interesse di Betül sono solo i soldi

Betül imparerà molto presto che l'ambizione non è sempre la chiave giusta per sfondare nella vita. C'è quella sana, che ti porta a competere ogni giorno con le vicissitudini della vita, ma anche quella "tossica", con cui vuoi sempre tutto anche l'impossibile, solo per il gusto di averlo.

Lei da quando è arrivata a Çukurova ha sempre ambito di conquistare il patrimonio di Züleyha. Lei dice che l'ha fatto per vendicare l'eredità mai ricevuta da parte del nonno, ma alla fine le piacciono solo i soldi. Ha provato a prendere il patrimonio dei Fekeli fidanzandosi con Fikret, ma le cose le sono andate male. A breve si assisterà anche al matrimonio con Çolak, ma anche lì le cose non andranno per niente bene.

L'inganno di Çolak ai danni di Betül

Çolak quando capirà che Betül vorrà sposarlo solo per i soldi e poi ucciderlo per averne l'eredità, la segregherà in cantina. La ragazza verrà salvata da Züleyha, ma la vendetta di Çolak non finirà qui. Fingerà di essere morto per vedere la reazione di Betül.

La ragazza sarà molto felice, ma proprio sul più bello scoprirà diversi dettagli che le cambieranno la vita. Çolak l'ha ingannata: non solo non è morto, ma ai tempi il loro matrimonio era pure falso.

Betül, sconsolata, si ritroverà senza soldi e casa, e penserà che Züleyha sia la causa di tutti i suoi mali. Andrà a Villa Yaman pronta per ucciderla: sparerà due colpi di pistola, ma Hakan si metterà in mezzo alla traiettoria e sarà lui a morire.

La vita di Betül: dalla latitanza con Abdülkadir all'ergastolo per la morte di Hakan

Inizierà la latitanza di Betül, che insieme a Abdülkadir finirà in Siria. Qui, però, verranno acciuffati da Züleyha e Fikret perché Betül, ingenuamente, ha dato il suo nuovo indirizzo a Füsun, che correrà a raccontare tutto a Züleyha.

Betül finirà in carcere in attesa di processo.

La condanna sarà all'ergastolo per l'omicidio di Hakan. Anche se alla fine sconterà in carcere "solo" 24 anni e poi sarà messa in libertà. Quando uscirà dalla prigione si renderà conto di non avere nessuno. La madre Sermin è ormai morta e la famiglia Yaman non ha nulla a che fare con lei. Nessuna la vorrà, per questo la donna sarà costretta ad andarsene via da Çukurova e da quel momento in poi nessuno avrà più sue notizie.