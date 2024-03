Zuleyha vivrà momenti terribili in ospedale con Hakan in fin di vita nella quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni spiegano che Fikret e sua cognata correranno in ospedale per salvare Hakan, colpito da un proiettile sparato da Betul, ma non ci sarà un lieto fine. Zuleyha in lacrime ascolterà le parole del medico che spegnerà ogni speranza dopo diversi tentativi di rianimare l'uomo: "Abbiamo fatto il possibile".

La terribile vendetta di Betul

Arriveranno ancora momenti di disperazione per Zuleyha che nelle prossime puntate di Terra amara sarà nel mirino di Betul.

Quest'ultima tenderà una trappola nel bosco alla signora di Cukurova, allo scopo di ucciderla usando la pistola di Colak. Zuleyha si farà accompagnare da Cetin e riuscirà a sfuggire all'agguato, ma continuerà ad essere in grave pericolo. Betul giurerà di uccidere la sua rivale e non farà passare molto tempo fino al prossimo tentativo. Zuleyha si troverà nel piazzale della sua tenuta e incontrerà Hakan che tenterà un ultimo riavvicinamento con sua moglie. L'uomo spiegherà che presto partirà e lascerà per sempre Cukurova, così come desidera Zuleyha, ma in quel momento Betul sbucherà fuori da un cespuglio e punterà la sua arma contro la sua rivale, pronta a premere il grilletto. Hakan si accorgerà di tutto e farà da scudo alla sua amata, crollando a terra in una pozza di sangue.

La corsa disperata in ospedale

Zuelyha implorerà aiuto mentre terrà tra le braccia il suo amato Hakan e Fikret correrà dietro Betul ma non riuscirà a prenderla. Nonostante la grave ferita al petto, Hakan respirerà ancora e Zuleyha non perderà la speranza. La donna e Fikret inizieranno una corsa contro il tempo per salvare la vita ad Hakan che sarà trasportato in ospedale.

I medici saranno sin da subito molto chiari con Zuleyha e spiegheranno che la situazione di suo marito è molto grave perché ha perso molto sangue. Zuleyha non si perderà d'animo e continuerà a tenere la mano del suo amato, ma le sue condizioni precipiteranno all'improvviso. Il medico e le infermiere inizieranno a rianimare l'uomo ma ad un certo punto dovranno arrendersi.

"Abbiamo fatto il possibile", dirà il medico a Zuleyha che in lacrime urlerà dalla disperazione.

Zuleyha ha perso tutti gli uomini della sua vita

Con la morte di Hakan, Zuleyha vive per la terza volta nella sua vita il grande dolore di perdere l'uomo che ama. Prima di lui, infatti, la donna ha dovuto rinunciare al suo amato Yilmaz, morto dopo aver avuto un incidente stradale e a suo marito Demir. Per la protagonista non ci sarà nessun lieto fine in amore e questo potrebbe deludere qualche fan, visto che Zuleyha ha sempre avuto una vita molto difficile dal punto di vista sentimentale.