Le anticipazioni delle puntate turche di Terra amara rivelano che Vahap si ritroverà a perdere la ragione dopo aver scoperto che suo fratello Abdulakdir è stato condannato alla pena di morte per l'uccisione di Fekeli.

Mosso dalla rabbia, si presenterà al matrimonio di Fikret e minaccerà tutti gli invitati mostrando delle bombe che tiene ancorate alla sua giacca. L'uomo spererà di poter negoziare per la condanna del fratello, ignaro del fatto che lo zio Adnan sa perfettamente come gli ordini che minaccia di innescare sono in realtà non funzionanti.

Il suo è solo un bluff.

Vahap vuole vendicarsi per la condanna al fratello: anticipazioni di Terra amara, puntate turche

La condanna per Abdulkadir sarà severissima nel finale della quarta stagione: per lui si procederà con la pena di morte. Un verdetto che lascerà senza parole Vahap, affranto e incredulo per quello che sta accadendo al fratello: senza di lui si sentirà completamente perso e non avrà alcuna intenzione di arrendersi, dato che intende fare qualcosa per vederlo di nuovo in libertà.

La frustrazione per quanto è successo lo porterà a prendersi la sua rivincita in occasione del matrimonio di Fikret, che nel finale della soap deciderà di convolare a nozze con Zeynep.

Bahap inchiodato da Adnan: 'Non è una bomba, non esploderà'

Vahap farà irruzione con un'arma da fuoco con la quale seminerà il panico tra gli invitati. "Sono venuto qui per negoziare, dovete far uscire mio fratello di prigione", comincerà ad urlare l'uomo sperando di essere ascoltato e preso in considerazione.

Le anticipazioni delle nuove puntate turche della soap rivelano che in pochi presteranno attenzione alle sue parole, fino a quando l'uomo non mostrerà una serie di ordigni che tiene attaccati alla giacca: la minaccia è quella di farsi esplodere in aria e di uccidere così tutti gli invitati.

Sarà lo zio Adnan presente alla cerimonia, a rendersi conto che c'è qualcosa di sospetto, fino a rendersi conto che gli ordigni sono finti. "Questa non è una bomba. È finta non esploderà", dirà Adnan che in questo modo metterà in crisi Vahap costringendolo alla resa definitiva, conclusa col suo arresto.

La soap turca ha ceduto il posto a Endless Love

Un finale di stagione che gli spettatori della soap opera turca dovranno godersi un po' alla volta, dato che in casa Mediaset si è scelto di sospendere la messa in onda nella fascia del daytime pomeridiano.

Da oggi 11 marzo spazio al debutto di Endless Love, la nuova serie turca che con la prima puntata sembra aver già conquistato il pubblico di Canale 5.

I fan attendono adesso di scoprire come si evolveranno le vicende di Kemal e Nihan, la coppia protagonista della soap destinata ad un amore impossibile.