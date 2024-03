Zuleyha sarà sconvolta dall'arrivo della polizia giudiziaria a villa Yaman nella puntata di Terra Amara in onda nella serata di venerdì 15 marzo e rischierà di perdere tutto. Le anticipazioni spiegano che gli agenti comunicheranno alla signora di Cukurova che ha un debito di nove milioni e che sono pronti a sequestrare la sua casa e gli effetti personali se non pagherà. La donna sarà disperata e supplicherà la polizia di darle un po' di tempo per recuperare la somma ed estinguere il debito. Nel frattempo, Sermin sarà pronta a fotografare il brutto momento e Zuleyha capirà che dietro tutto questo c'è Betul.

Quest'ultima, infatti, sarà molto soddisfatta del suo piano: nascondere le notifiche di pagamento ha portato i suoi frutti.

Il debito e la disperazione di Zuleyha

Una tranquilla giornata a villa Yaman si trasformerà in un incubo per Zuleyha quando alla sua porta busseranno gli ufficiali giudiziari. La donna sarà sconvolta quando apprenderà che ha accumulato un debito di nove milioni e rischierà di perdere la sua amata casa, oltre agli effetti personali che gli agenti saranno pronti a portare via. La donna dirà alla polizia che non ha mai lasciato dei pagamenti irrisolti e saprà soltanto in quel momento che da più di sei mesi non pagava le tasse. Grazie al suo avvocato, Zuleyha riuscirà ad ottenere una proroga di un giorno, ma si renderà conto di non poter mettere insieme nove milioni in un tempo così breve.

La vittoria di Sermin e Betul

La disperazione di Zuleyha sarà la vittoria di Sermin che si darà da fare per fotografare questo momento triste della sua rivale. Quando la signora di Cukurova noterà la cugina di Demir con la macchina fotografica, capirà che dietro al debito ci sono lei e Betul. Zuleyha non si sbaglierà, perché proprio Betul ha nascosto per sei mesi le notifiche di pagamento arrivate in ufficio e le ha impedito di regolare i conti con lo Stato.

La madre di Adnan non avrà tempo per pensare a Betul, perché dovrà trovare al più presto una soluzione per far fronte al grosso pagamento. Gli agenti le diranno che se il debito non sarà risolto saranno pronti a mettere i sigilli a villa Yaman.

La villetta di Sermin spesso bersaglio degli Yaman

Betul e Sermin si prenderanno una bella rivincita vedendo Zuleyha disperata all'idea di perdere la sua casa.

In passato, infatti, le donne hanno dovuto subire più volte questa umiliazione. La prima volta, Demir ha cosparso di benzina la villetta e le ha dato fuoco perché Sermin stava aiutando Zuleyha ad abortire. Successivamente, Sermin e Betul sono state cacciate dalla loro casa quando è emerso l'imbroglio ai danni dell'azienda Yaman. In quel momento le due donne sono state immortalate da un giornalista e Sermin si è ripromessa di far pagare a Zuleyha tutto quello che stava passando. Adesso Sermin e Betul sono tornate a vivere nella villetta, ma sono costrette a pagare l'affitto ad Abdulkadir nono essendone più le proprietarie.