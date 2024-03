In Terra Amara Abdülkadir sembrerà pronto a far fuori Çolak e solo per amore di Betül. Sarà a casa della ragazza quando Çolak si recherà da lei per poter stare in intimità. Abdülkadir non riuscirà a tollerare il bacio che Çolak si scambierà con Betül e sarà pronto a ucciderlo puntandogli una pistola contro, ma a evitare tutto ci penserà Sermin semplicemente con il suo arrivo.

Çolak rischia di beccare Betül e Abdülkadir insieme

Betül e Çolak riusciranno nel loro intento: buttare Züleyha fuori da Villa Yaman. L'uomo vorrà acquistarla e una sera si recherà nella tenuta per guardarla e sognarla: appena la casa verrà messa in vendita sarà sua.

Tuttavia all'uomo mancherà la "sua" Betül, così vorrà passare nella piccola villa per farle un saluto.

Lui, però, non avrà la benché minima idea che la ragazza in casa, in quel momento, sia in dolce compagnia, infatti Abdülkadir sarà a casa sua e si nasconderà subito quando Çolak busserà alla porta, anche se in un primo momento vorrebbe dargliene di santa ragione. Betül lo nasconderà in camera da letto e gli prometterà che caccerà subito Çolak di casa.

Abdülkadir pronto a uccidere Çolak solo per stare con Betül

"Non ti sono mancato?", dirà Çolak alla ragazza. Lei risponderà di sì e si offrirà di fargli un caffè, ma lui sarà chiaro: "Non ho bisogno di un caffè, ho bisogno di te". Betül, successivamente, inviterà Çolak ad andarsene, visto che la madre sta tornando a casa, ma Çolak avrà intenzioni diverse, visto che porterà la ragazza in camera, luogo in cui si troverà Abdülkadir.

Çolak inizierà a baciare Betül e Abdülkadir, nascosto e alle sue spalle, gli punterà una pistola contro. La ragazza lo vedrà e andrà nel panico. Fortunatamente in quel momento arriverà Sermin, che interromperà bruscamente Çolak e le sue cattive intenzioni, ma anche il possibile omicidio da parte di Abdülkadir.

Sermin non sarà per niente contenta di vedere Çolak uscire dalla camera della figlia e lo accoglierà con molta freddezza e disappunto.

Intanto Abdülkadir scapperà da una finestra, ma sicuramente la sua battaglia con Çolak non finisce qui.

Erkan Bektaş racconta il suo rapporto con l'amore

L'interprete di Abdülkadir, Erkan Bektaş, ha avuto modo a Verissimo di parlare della sua attuale situazione sentimentale: "Sono single, nella mia vita non c'è tempo per l'amore.

Al momento sono concentrato principalmente sul mio lavoro".

Nella vita di Erkan Bektaş, però, c'è un altro amore: suo figlio Umut. "Abbiamo un bellissimo rapporto - ha raccontato l'attore - e gli sto insegnando di fare tutto con amore e impegno. Grazie al mio lavoro ho iniziato a sentirmi sicuro e solo in questo modo riesco a dare amore anche agli altri".