In Terra Amara i guai per Sermin e Betul non saranno finiti. Madre e figlia saranno in miseria e Sermin per racimolare del denaro penserà bene di rubare una spilla preziosa di Leyla. Purtroppo per lei verrà scoperta e Zuleyha caccerà sua lei che Betul dalla casa di Gaffur. Madre e figlia finiranno sulla strada e nessuno sarà più disposto ad aiutarle, nemmeno Abdulkadir e Fydun.

Sermin ruba una preziosa spilla di Leyla

L'avidità di Sermin e Betul le metterà nei guai, visto che nelle prossime puntate di Terra amara, le due si ritroveranno senza un tetto sopra la testa.

La situazione precipiterà nel momento in cui Colak scoprirà di essere stato ingannato da Betul, che lo voleva sposare solo per mettere mano sulle sue ricchezze. L'uomo non la perdonerà e vorrà vendicarsi: in questo piano di vendetta, troverà un alleato in Abdulkadir. Quest'ultimo infatti, comprerà la villa che a suo tempo aveva donato a Betul e Sermin e le caccerà.

Madre e figlia chiederanno aiuto a Zuleyha la quale non vorrà, saperne di ospitare in casa sua. Permetterà però loro di abitare nella casa di Gaffur. Invece che essere riconoscente, Sermin penserà bene di rubare una preziosa spilla appartenente a Leyla e questo per poter racimolare un po' di denaro.

Zuleyha scopre il furto di Sermin e caccia lei e Betul: madre e figlia in miseria

Sarà Zuleyha a scoprire il furto ascoltando una conversazione di Sermin durante la quale lei parlava proprio di quanti soldi potesse ricavare dalla venduta del prezioso gioiello. Altun pretenderà che Sermin restituisca immediatamente la spilla e sarà Gaffur a ritrovare il monile frugando nella borsa della madre di Betul.

Zuleyha sarà furiosa e caccerà Sermin e Betul anche dalla casa di Gaffur.

Madre e figlia a questo punto si ritroveranno sole e senza un posto in cui andare. Betul cercherà aiuto da Abdulkadir ma l'uomo le volterà le spalle, così come farà Fusun con Sermin. L'amica infatti si rifiuterà di ospitarla in casa sua e addurrà come scusa il fatto che il marito lo vorrà ospite in casa.

Il punto sul personaggio di Sermin

Sermin è uno dei personaggi presenti sin dalla prima stagione di Terra amara. Interpretato dall'attrice Sibel Tascioglu, Sermin si è rivelata di da subito una donna avida e senza scrupoli. Non ha esitato ad andare contro alla famiglia Yaman ogni qualvolta ha visto un'opportunità di trarne vantaggio.

Peccato che tutti i suoi sotterfugi non siano mai andati a buon fine tanto che in questo finale di stagione, perderà tutti gli appoggi compreso quello dell'amica di sempre Fusun. Nemmeno lei sarà più disposta ad aiutarla e per Sermin potrebbe essere la fine. La goccia che avrà fatto traboccare il vaso sarà stata la volontà di sottrarre i beni della Holding Yaman in combutta con Betul.