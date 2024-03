Nelle prossime puntate della soap Tv Terra Amara, Hakan riuscirà a salvare la vita a Fikret convincendo un noto luminare svizzero a operarlo al cervello dietro un lauto compenso. Fikret infatti, si troverà in condizioni critiche dopo un terribile incidente stradale e questo noto chirurgo svizzero sarà l'unica sua speranza di salvezza.

Fikret in fin di vita: l'unica salvezza è rappresentata da un luminare svizzero

A breve in Terra amara Fikret sarà in pericolo di vita dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. Il nipote di Lutfiye avrà un coagulo al cervello ma nessun medico dell'ospedale di Cukurova sarà disposto ad operarlo visto che l'intervento sarà molto rischioso e lui potrebbe morire sotto i ferri.

Zuleyha e Lutfiye saranno disperate anche perché Fikret non potrà essere trasferito in un altro ospedale a causa delle sue condizioni critiche.

L'unica speranza per salvare Fikret sarà riposta in un luminare svizzero, in certo Dupont, l'unico in grado di portare a termine con successo un'operazione chirurgica così complessa. Il medico però non sarà reperibile perché in vacanza.

Hakan paga profumatamente il noto chirurgo per far operare Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che sarà Hakan Gomusoglu a prendere in mano la situazione e a rintracciare il luminare svizzero, lo raggiungerà nell'hotel in cui starà passando le vacanze. Hakan offrirà al medico una somma esorbitante per convincerlo a raggiungere Cukurova e operare Fikret.

Una mossa, quella di Hakan atta anche ad ottenere il perdono di Zuleyha, ancora furiosa con lui per averle mentito sulla sua vera identità.

Il dottor Dupont alla fine accetterà di raggiungere l'ospedale turco e sottoporrà Fikret al delicato intervento al cervello che di fatto gli salverà la vita. Dopo che Fikret verrà dichiarato fuori pericolo, Hakan sarà in procinto di lasciare Cukurova, ormai certo di non poter più ottenere il perdono di Zuleyha.

Quest'ultima però alla fine lo stupirà, visto che gli chiederà di restare, stringendolo in un abbraccio pieno di amore.

Il punto sul personaggio di Hakan in Terra amara

Hakan Gomusoglu (İbrahim Çelikkol) ha fatto il suo ingresso in Terra amara all'inizio della quarta e ultima stagione. Un personaggio che sin da dubito è parso assai controverso e pieno di misteri.

Inizialmente non sembrava essere molto amato dal pubblico di Canale 5 ma piano piano è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori e anche quello del protagonista Zuleyha.

L'attore İbrahim Çelikkol, che gli presta il volto, non è un volto sconosciuto per pubblico di Canale 5 che lo ha già visto nel ruolo di Mehdi in My Home My Destiny.