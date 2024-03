In Terra Amara si prospetta un futuro roseo anche per Adnan, il piccolo di casa Yaman che non ha mai avuto una vita facile. Diventerà un regista e da adulto con il suo nome deciderà di omaggiare il padre biologico (facendosi chiamare Yilmaz) e anche quello "adottivo", perché manterrà il cognome Yaman.

Adnan e la sua nascita avvenuta in un periodo complicato

La storia del piccolo Adnan ha sempre intenerito il pubblico di Terra amara. Nato dalla relazione tra Züleyha e Yilmaz, non ha mai vissuto realmente con il suo vero padre, in quanto il bambino è stato l'oggetto del ricatto di Hünkar per Züleyha.

"Se non sposi Demir e fingi che il figlio che porti in grembo sia suo, per Yilmaz arriverà la pena di morte", le disse Hünkar, perché Yilmaz in quel momento si trovava in carcere per l'omicidio di Naci e Züleyha avrebbe fatto di tutto pur di salvargli la vita, anche sacrificare la loro felicità.

Per questo Adnan ha passato poco tempo con il vero padre, e quando finalmente insieme a Züleyha potevano essere una famiglia felice, Yilmaz è morto in un incidente stradale.

Il regalo di Demir

Demir ha mantenuto la promessa fatta a Yilmaz in punto di morte: crescere Adnan come se fosse suo figlio. Per questo al bambino gli ha fatto anche un regalo per il suo compleanno: ha aggiornato il suo certificato di nascita e ha aggiunto al bambino un altro nome.

Da quel momento in poi il piccolo si sarebbe chiamato Yilmaz Adnan, per grande gioia di Züleyha.

Questo cambiamento, però, non ha avuto grande risalto nella serie, visto che il bambino alla fine viene sempre chiamato solo Adnan. Il primo nome ritornerà durante il finale di serie.

I progetti del giovane di casa Yaman

Durante la parte finale dell'ultima puntata di Terra amara verrà raccontato il futuro di Adnan.

Già durante il matrimonio di Fikret si vedrà che il bambino ha sempre una telecamera in mano, da qui si evincerà il suo sogno di diventare regista.

Per farlo la madre lo farà studiare in una delle università più prestigiose dell'Inghilterra. il giovane diventerà famoso e deciderà di proseguire la sua carriera in Turchia. Alcune immagini racconteranno il suo futuro: si vedrà un Adnan adulto, probabilmente a Villa Yaman, seduto in una scrivania piena di foto antiche che ritraggono sua madre e tutta la sua famiglia, ma anche alcuni articoli di giornale degli anni Settanta che narrano le dissestate vicende della famiglia Yaman.

Con quel materiale Adnan vorrà raccontare la storia della sua famiglia in un film, ma quando verrà mostrato il ciak salterà subito all'occhio una cosa: il ragazzo ha deciso di mantenere come primo nome Yilmaz e per quanto riguarda il cognome è rimasto un Yaman. In qualche modo vorrà onorare il suo padre biologico ma anche Demir, che nei primi anni della sua vita ne ha fatto le veci.