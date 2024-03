Da quando è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui si sono fidanzati, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno iniziato a condividere con i fan momenti della loro quotidianità. Una foto che la ragazza ha postato sul suo profilo Instagram il 28 marzo, però, ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti. A chi l'ha criticata per aver pubblicato uno scatto in cui appare in accappatoio e in intimo, però, la studentessa ha risposto per le rime sui social network.

La reazione ai commenti negativi

Tra le sei foto che Raffaella ha postato su Instagram giovedì scorso c'è quella in cui appare allo specchio con addosso soltanto un accappatoio bianco e un completino intimo rosso, il tutto mentre stringe tra le braccia un mazzo di rose.

Quest'immagine ha creato un po' di chiacchiericcio sui social network, tant'è che la ragazza si è voluta esporre per controbattere a chi l'ha criticata per come ha scelto di mostrarsi sul suo account.

"Un paio di slip imbarazzano i vostri cervelli arretrati, quindi davanti alle foto in bikini chiudete gli occhi? Fate ridere", è questa la frase che Scuotto ha usato per replicare a chi ha storto il naso di fronte al suo ultimo post Instagram.

La gioia dopo la scelta in tv

Senza dare troppo ascolto alle critiche in questi giorni Brando e Raffaella si stanno mostrando felici e innamorati sui social network.

A meno di una settimana di distanza dalla messa in onda della puntata di U&D in cui lui ha scelto, i due hanno condiviso con i follower le prime immagini da coppia.

"Tu, per me sei luce", è questa la didascalia che Ephrikian e Scuotto hanno scritto sotto alle sei foto delle loro prime giornate da fidanzati.

In realtà i giovani stanno insieme dal 12 marzo (giorno in cui è stata registrata la scelta), ma solo da martedì scorso possono farsi vedere in pubblico.

Per settimane i curiosi si sono interrogati su come andassero le cose tra Brando e Raffaella lontano dalle telecamere e in queste ore sono stati loro stessi a rispondere con contenuti social in cui appaiono molto affiatati e in perfetta sintonia.

Il no a Beatriz e le voci sul ritorno da tronista

Se tra Brando e Raffaella procede tutto a gonfie vele, quelle appena trascorse non sono state giornate facili per Beatriz.

La ragazza è stata rifiutata dopo quasi sette mesi di frequentazione, ma sui social preferisce mostrarsi sorridente e pronta a voltare pagina nonostante la forte delusione che ha avuto da Ephrikian.

Il 29 marzo, inoltre, su Canale 5 è stata trasmessa la puntata di U&D in cui D'Orsi è tornata in studio su richiesta di Daniele.

Il tronista ha proposto alla giovane di restare per conoscersi ma lei ha tagliato corto rispondendogli: "Non sono interessata".

Gran parte degli spettatori si aspetta che a Beatriz venga data un'altra possibilità, magari a settembre quando sarà presentato il cast del trono classico dell'edizione 2024/2025.