Martedì 19 marzo si è svolta la seconda e ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, un appuntamento che è stato dedicato in gran parte alla sfilata delle dame del cast. Le anticipazioni che ha dato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, infatti, svelano che i cavalieri hanno apprezzato particolarmente la passerella di Ida Pavanelli, che quindi ha vinto la gara e si è aggiudicata il primo posto in classifica.

Le donne del cast diventano modelle

Quella del 19 marzo è stata una registrazione di U&D abbastanza tranquilla, anche perché gran parte del tempo a disposizione è stato occupato dalla sfilata delle dame.

Le donne del parterre Over, infatti, sono scese in passerella e a votare i loro look sono stati i cavalieri; solitamente anche Tina Cipollari esprime opinioni sugli outfit che vede ma i voti che dà non vengono conteggiati dalla redazione. Chi ha assistito alle riprese di martedì, dunque, ha anticipato che a vincere questa "gara" interna è stata Ida Pavanelli: è stato il suo l'abito più apprezzato da Ernesto, Mario, Marcello e da tutti gli altri uomini del cast.

La dama si è classificata al primo posto, davanti alle veterane del programma Gemma, Barbara, Cristina e Aurora.

Esterne per i tronisti e critiche per Gemma

Tra le altre anticipazioni della registrazione di U&D del 19 marzo c'è anche quella sul nuovo scontro che hanno avuto Gemma e Tina.

Quando la dama ha comunicato la sua volontà di interrompere la conoscenza con il 51enne Marco (un signore che aveva accettato di frequentare solo 24 ore prima), infatti, l'opinionista le è andata contro accusandola di perdere tempo.

Secondo Cipollari la protagonista del Trono Over dovrebbe ammettere subito quando qualcuno non le piace e non girarci intorno rimandando la sua eliminazione alla puntata successiva.

Per quanto riguarda i due tronisti del cast si è saputo che Ida ha fatto una bella esterna sia con Mario che con Pierpaolo, mentre Daniele ha dovuto rispondere alle critiche di Gaia sul tentativo che ha fatto di far tornare Beatriz nel ruolo di sua corteggiatrice. La ragazza non scelta da Brando non ha accettato di conoscere Paudice e quindi non era in studio.

I défilé più discussi nella storia di U&D

Le sfilate sono diventate un "must" di U&D da qualche anno, anche se all'inizio erano impreziosite dai commenti più o meno benevoli di Anahi Ricca (stylist) ai look scelti dai protagonisti del cast.

Nel corso delle edizioni ci sono state alcune esibizioni che hanno fatto discutere, come quella in cui Gemma ha vestito i panni di Marylin Monroe e ha riproposto la scena più famosa del film Quando la moglie è in vacanza. Non molto tempo fa, invece, Barbara ha interpretato Demi Moore in Ghost e con l'aiuto del cavaliere Marco ha riprodotto il momento iconico della creazione del vaso di creta. In passato era stato Riccardo Guarnieri uno di quelli che ha stupito di più portando in passerella il proprio fisico scultoreo.