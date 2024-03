Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 19 marzo 2024 rivelano che Gemma Galgani ha già scelto di chiudere la frequentazione con il nuovo cavaliere di 51 anni arrivato in trasmissione per conoscerla e questa sua decisione ha scatenato la furia di Tina Cipollari.

Ida Platano, invece, è stata protagonista di due nuove esterna con Mario e Pierpaolo: questa volta non ci sono state discussioni con i due pretendenti e tutto è andato per il verso giusto.

Gemma chiude già col nuovo cavaliere: anticipazioni U&D registrazione 19 marzo

Gemma è stata protagonista di una nuova esterna con il cavaliere che è venuto in studio nel corso della registrazione di ieri 18 marzo per poter conoscerla.

Sebbene in un primo momento sembrava realmente interessata a questa new entry alla fine la dama torinese ha deciso di eliminarlo definitivamente dal suo parterre di pretendenti.

Una decisione che, in studio, ha scatenato la furia di Tina la quale non ha perso occasione per puntare il dito contro la dama torinese sostenendo che avrebbe dovuto dirlo subito che non era interessata al cavaliere, piuttosto che girarci intorno e fingere un interesse nei suoi confronti.

Ida in esterna con Mario e Pierpaolo

Le anticipazioni tratta delle riprese di questo 19 marzo, inoltre, rivelano che Ida Platano ha scelto di fare delle nuove esterne con Mario e Pierpaolo.

Questa volta non ci sono state discussioni né con l'uno né con l'altro pretendente e anche in studio hanno parlato tranquillamente senza litigare.

Spazio poi a una nuova sfilata che ha visto protagoniste le dame del trono over: tutte sono scese in passerella per essere giudicate dai cavalieri e, ad avere la meglio questa volta, è stata la dama Ida che si è portata a casa il primo posto.

Il percorso di Ida Platano non convince fino in fondo

Intanto, nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5 c'è stato spazio per le nuove vicende di Ida la quale ha scelto di mandare a casa il pretendente Daniele, così da poter concentrarsi maggiormente sul suo percorso in studio con Pierpaolo e Mario.

Un percorso che, in queste settimane, non ha convinto fino in fondo l'esperto della trasmissione Lorenzo Pugnaloni. In uno dei suoi ultimi post social, ha bocciato l'esperienza di Ida come tronista sostenendo che, secondo lui, la tronista non sarebbe realmente interessata a nessuno dei due pretendenti che ha scelto di tenere fino alla fine del suo percorso.

Tra i fan social, invece, c'è chi continua a sperare in un ritorno di Riccardo Guarnieri: l'ex cavaliere del trono over però, ha già fatto sapere di essere felicemente fidanzato con un'altra donna e di non voler tornare a parlare del suo passato.