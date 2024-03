Secondo le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di lunedì 25 marzo Alberto, dopo avere scoperto che Clara aspetta un figlio da Eduardo, farà pressione sulla ex compagna: vuole sapere che intenzioni ha riguardo la gravidanza. Nel frattempo Sasà troverà un po' di leggerezza grazie a Luciano, mentre Guido e Mariella saranno in crisi. Viola, invece, riuscirà a fare riavvicinare Antonio e Manuel.

Alberto fa pressione a Clara sulla gravidanza

Nelle recenti puntate, dopo giorni di titubanza, Clara si è decisa a fare il test di gravidanza insieme a Giulia.

La ragazza ha così scoperto di essere incinta di Eduardo ed è entrata in crisi, non sapendo se tenere il bambino oppure no. Anche Alberto prossimamente scoprirà che la sua ex è incinta e andrà su tutte le furie. Nell'episodio del 25 marzo, però, l'avvocato Palladini farà pressione sulla madre di suo figlio, per sapere cosa ha intenzione di fare riguardo la gravidanza. Clara non sarà sola, perché un'amica la sosterrà nel periodo difficile che sta affrontando.

Sasà trova un po' di leggerezza grazie a Luciano

Nelle ultime settimane la relazione fra Sasà e Castrese è entrata in crisi, perché il nipote di Mariella ha avuto problemi a farsi vedere in giro con il vigile. Il figlio di Espedito non è riuscito a vivere liberamente la sua storia d'amore con Cerruti, provocandogli malessere.

Le anticipazioni rivelano che Luciano si avvicinerà a Sasà. Il collega di Guido riuscirà, grazie al padre biologico di Rossella, a trovare un po' di leggerezza. Nel frattempo i coniugi Del Bue non passeranno momenti sereni: entreranno in crisi e si sfogheranno per il loro malessere. Viola, invece, grazie a Damiano riuscirà a fare riavvicinare Antonio e Manuel.

Inoltre Renda diventerà sempre più complice del figlio della sua compagna. L'avvicinamento fra il poliziotto e il piccolo Nicotera farà soffrire qualcuno.

Sasà e Luciano e la possibile storia d'amore

Come annunciato dalle anticipazioni, Sasà trascorrerà momenti felici grazie alla vicinanza di Luciano. Il papà biologico di Rossella potrebbe dimostrarsi un valido sostegno per il vigile urbano e dall'amicizia potrebbe nascere l'amore.

Simioli è molto diverso da Castrese, perché vive il suo orientamento liberamente e non ha mai nascosto di provare attrazione per gli uomini. Il nipote di Mariella, al contrario, ha sempre avuto problemi a mostrarsi alla luce del sole con Sasà. Pertanto, trovando un uomo più affine a lui, il fratello di Bice potrebbe voltare pagina con Luciano.