Diego penserà che sia giunto il momento di liberare Ida dalle pressioni di Marina e Roberto nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 28 marzo. Le anticipazioni raccontano che Ida sarà disperata per la perdita del padre e il suo fidanzato si preoccuperà per lei. Nel frattempo la convivenza con Damiano restituirà il sorriso a Rosa, che si sentirà protetta dal poliziotto. La donna farà molta fatica a reprimere i suoi sentimenti per il padre di suo figlio.

Marina e Roberto rischiano una denuncia

La morte del padre di Ida segnerà un momento molto importante nelle trame della soap.

Per la madre di Tommaso il dolore sarà molto grande e Diego proverà a starle vicino nel migliore dei modi. Si renderà conto che è arrivato il momento di liberarla dalle continue pressioni di Marina e Roberto. Senza Josef per gli imprenditori sarà più difficile tenere in pugno la donna. L'uomo era ricoverato in una clinica costosa grazie ai coniugi Ferri, ma adesso che l'uomo è morto Ida non avrà più motivo per sottostare ai loro ricatti. Nelle puntate precedenti Diego ha provato a parlare con Niko della situazione di Ida e non ha ricevuto buone notizie. Se la donna decidesse di denunciare Marina e Roberto, rischierebbe di andare in carcere per aver venduto il suo bambino. Diego, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di arrendersi e sarà deciso a mettere fine alla sofferenza di Ida.

La convivenza tra Damiano e Rosa risveglia i sentimenti nella donna

Ci sarà spazio anche per Damiano e Rosa, che inizieranno la loro convivenza al quartiere dopo le intimidazioni dei camorristi. Sentire il suo ex così vicino trasmetterà molta sicurezza alla donna, che riuscirà a fatica a trattenere i suoi sentimenti. Anche se per poco tempo, Rosa avrà finalmente la famiglia che desiderava e sarà impossibile per lei resistere all'emozione che prova con il padre di suo figlio.

I ricordi prenderanno il sopravvento e gestire questa situazione si rivelerà più difficile del previsto.

Possibile crisi per Viola e Damiano

Come potrebbero evolversi le trame di Un posto al sole? Per quanto riguarda Diego è possibile che il ragazzo decida di convincere Ida a denunciare Roberto e la moglie. Come ha spiegato Niko, la madre di Tommaso rischierebbe una pena detentiva, ma considerando le attenuanti potrebbe cavarsela con poco.

Il bambino potrebbe finire in una casa famiglia, ma ci sarebbero anche buone possibilità che il giudice decida di riunirlo a sua madre dopo i dovuti accertamenti. Tra Damiano e Viola, il trasferimento del poliziotto da Rosa causerà qualche incomprensione. Non si esclude che la vicinanza con la sua ex possa risvegliare in Damiano i suoi sentimenti per lei e mettere in crisi il suo rapporto con l'insegnante.