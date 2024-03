Nelle puntate del 27 e 28 marzo di Un posto al sole si vedrà Rosa Picariello in una situazione difficile, in quanto i suoi sentimenti per l'ex Damiano saranno incontrollabili. Tutto avrà inizio quando il poliziotto si offrirà di stabilirsi a casa della donna, in modo da proteggerla al meglio dalle minacce dei camorristi. Ma la convivenza tra i due ex spingerà Rosa a non riuscire a contenere il suo amore. Nel frattempo, Clara sembrerà decisa ad abortire e questa decisione non farà altro che sollevare l'animo dell'avvocato Palladini.

Upas del 27 marzo: Alberto sollevato dalla decisione di Clara

La crescente vicinanza tra Damiano e il piccolo Antonio non farà altro che spingere Viola a sentirsi in colpa verso il magistrato Nicotera. Rosa, frattanto, si accingerà a fare rientro nel suo precedente appartamento, nonostante tutti i pericoli che l'attendono. Damiano, ben conscio della situazione, spiazzerà la sua ex facendole una proposta inaspettata.

Quando Clara lascerà intendere di aver preso la decisione di interrompere la gravidanza, Alberto non potrà fare a meno di sentirsi sollevato. Al contempo, l'amica Marika cercherà di persuadere Curcio a tenere il bambino. Combattuta tra cuore e mente, alla fine Clara dovrà prendere una decisione definitiva.

Spazio anche al padre di Rossella che ha intrapreso la conoscenza di Salvatore Cerruti. I due uomini, ormai sempre più in confidenza, si ritroveranno a parlare di Castrese. Secondo Luciano, la relazione del suo nuovo amico non è in buono stato.

Convinta di aver accorciato le distanze dal marito, Mariella sarà del tutto ignara di come stiano veramente le cose.

Puntata 28 marzo: Ida soffre per il lutto, Rosa non contiene i suoi sentimenti per Damiano

Per proteggere la sua ex dalle minacce della camorra, Damiano le proporrà di trasferirsi a casa sua. Sarà così che Rosa inizierà la convivenza con il poliziotto, rendendosi però conto di non riuscire a controllare l'amore che prova nei suoi confronti.

La vicenda rischierà di mettere a dura prova la relazione tra Viola e Damiano.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Diego sarà determinato a salvare Ida dalle catene di Ferri e sua moglie. Quest'ultimi due, infatti, da tempo stanno tenendo la madre biologica di Tommaso alla loro mercé. E mentre Diego sarà intento a liberare l'amata dai ricatti di Roberto e Marina, Ida soffrirà per la dipartita di suo padre.

Fan commentano la convivenza di Damiano e Rosa

Prossimamente vedremo Damiano stabilirsi a casa di Rosa. Pur di proteggere la sua ex e il figlio Manuel dalla morsa dei criminali, il poliziotto Renda prenderà questa inaspettata decisione. La vicenda è stata prontamente commentata sui social, con i fan curiosi di scoprire come evolveranno le cose.

C'è chi vorrebbe vedere la faccia di Viola e chi si immagina Rosa che tenta di sedurre il suo ex.

"Già me la immagino Rosa come una gatta in calore che vuole sedurre Damiano, salvo poi piangere per essere stata sedotta e abbandonata. Patetica donna", ha scritto una fan di Un posto al sole figurandosi cosa potrebbe accadere a Picariello.

"Tragica la realtà di Rosa ma inverosimile che resti l'unica nei palazzi sfollati da demolire... Damiano potrebbe ospitarli a casa sua oppure restare a Palazzo Palladini... Chissà la faccia di Viola", ha commentato un altro utente.