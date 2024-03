Alberto avrà una reazione furiosa quando scoprirà che Clara è incinta di Eduardo. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, però, l'avvocato potrebbe tornare sui suoi passi e proporre a Clara di riconoscere il bambino che aspetta. In questo modo Palladini ricomporrebbe la sua famiglia come desiderava e Clara potrebbe offrire ai suoi figli un futuro solido, visto che Eduardo è in galera e non sa nulla della sua gravidanza.

Una notizia spiazzante per Alberto Palladini

L'atmosfera di armonia tra Clara e Alberto durerà molto poco a casa Palladini. Nella puntata in onda venerdì 22 marzo, infatti, l'avvocato apprenderà che la sua ex compagna aspetta un bambino da Eduardo e la reazione sarà furiosa.

Palladini tornerà ad essere l'uomo di un tempo, pieno di rabbia e rancore, mentre Clara non saprà ancora se tenere o meno il figlio che ha in grembo. Passata la sfuriata, tuttavia, Alberto potrebbe ragionare e sfruttare la difficile situazione a suo vantaggio, facendo leva sull'ingenuità di Clara per ricostruire la sua famiglia. La giovane madre ha già detto a Giulia di non sapere se portare avanti o meno la sua gravidanza ed è probabile che confessi i suoi dubbi anche ad Alberto. Accorgendosi della fragilità della donna, Palladini avrebbe tutto da guadagnare in questa storia e sarebbe pronto a tornare sui suoi passi per riavere la famiglia che desiderava.

Il possibile bivio per Clara

Dopo aver ascoltato la difficoltà di Clara e appreso che Eduardo non sa nulla della sua gravidanza, Alberto sarebbe pronto ad agire.

Palladini potrebbe così spingere Clara a riflettere su quanto sono stati bene nei giorni trascorsi insieme a Federico e le potrebbe proporre di restare con lui. Alberto sarebbe pronto a riconoscere il figlio di Eduardo come suo e a dare inizio ad una nuova vita con la sua famiglia e il bambino in arrivo. In questo modo, Clara non dovrebbe abortire e avrebbe anche la possibilità di dare a Federico e al suo fratellino un futuro stabile.

Fino a questo momento, a parte Giulia, nessuno sa della gravidanza di Clara e quindi il segreto sulla paternità sarebbe al sicuro. Difficilmente la madre di Angela si intrometterebbe in questa situazione, visto che lei stessa ha invitato Clara a riflettere bene prima di comunicare ad Eduardo la notizia della gravidanza.

La rottura con Eduardo e la disperazione di Clara

Alberto, Clara, Federico e il bambino in arrivo potrebbero essere una famiglia serena, almeno finché Eduardo resterà in prigione. L'uomo, infatti, ha chiuso i rapporti con Clara, dicendole di andare avanti con la sua vita.

Il ritorno in libertà di Sabbiese, però, potrebbe condurre Clara a rivalutare tutto: la donna potrebbe così tornare ad essere nuovamente tormentata dai suoi sentimenti e dal segreto che si porterebbe dentro.

Per il momento si tratta soltanto di ipotesi, ma Clara appare talmente disperata che potrebbe anche accettare la proposta di Alberto qualora dovesse effettivamente arrivare.