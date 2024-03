La prepotenza di Alberto sarà protagonista delle prossime puntate di Un posto al sole, soprattutto in quelle del 25 e 26 marzo. L'avvocato insisterà affinché la sua ex prenda in fretta una decisione sulla gravidanza. Ad un certo punto l'uomo si rasserenerà, convinto che Clara abbia deciso di abortire. Marika, nel frattempo, supporterà la sua amica cercando di sostenerla nel portare avanti la gravidanza. Damiano farà passi in avanti con Antonio, il quale si aprirà sempre di più con il compagno di sua madre. Questa vicinanza, però, porterà Viola a sentirsi in colpa nei confronti dell'ex marito Eugenio.

Damiano e Antonio vicini, Alberto prepotente con Clara

I giovanissimi Manuel e Antonio si riavvicineranno e questo accadrà nella puntata di lunedì 25 marzo grazie all'intervento di Damiano. E non è tutto perché il figlio di Viola inizierà ad aprirsi nei confronti del patrigno. Questa complicità avrà i suoi lati buoni e negativi, in quanto qualcuno inizierà a soffrirne.

Alberto continuerà ad esercitare la sua prepotenza su Clara la quale è in dolce attesa e non sa se portare a termine la gravidanza o se interromperla. Se da una parte l'avvocato Palladini presserà Curcio, la sua cara amica Marika non mancherà di fornirle tutto il supporto necessario.

A casa dei due vigili coniugi il clima sarà sempre più stressato a causa del malessere che ha colpito Mariella e Guido.

Luciano e Salvatore, frattanto, continueranno a frequentarsi e ad essere più vicini che mai.

Alberto si convince che Clara interromperà la gravidanza

Tra il padre biologico di Rossella e Salvatore si instaurerà un rapporto piuttosto confidenziale.

Mariella, convinta di essere riuscita a riavvicinarsi al marito, sarà completamente ignara di come stiano realmente le cose.

La vicinanza tra Antonio e Damiano non farà altro che far provare rimorsi nel cuore di Viola. Quest'ultima, infatti, si sentirà in colpa per Eugenio. Nel frattempo Damiano riuscirà a convincerà la sua ex Rosa a non fare ritorno nel precedente appartamento, in quanto è stato preso di mira da alcuni malviventi. A far cambiare idea alla donna sarà un'idea alternativa che verrà in mente al poliziotto.

Clara prenderà una decisione riguardo la gravidanza: abortire. A questo punto Alberto tirerà un respiro di sollievo, ignaro che presto Curcio potrebbe cambiare idea. L'amica Marika, infatti, cercherà di convincerla a tenere il bambino di Eduardo.

Fan criticano l'indecisione di Clara riguardo alla gravidanza

La gravidanza di Clara è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Inaspettatamente, la donna ha scoperto di essere in attesa di un figlio di Eduardo e la notizia ha sconvolto tutti, soprattutto Alberto Palladini. Nelle prossime puntate, l'avvocato farà di tutto per spingere la sua ex ad abortire, mentre l'amica Marika la spronerà a portare avanti la gravidanza. Clara dovrà quindi decidere se seguire il cuore o la mente, ma la sua indecisione ha portato i fan di Upas all'esasperazione.

Attraverso una serie di commenti lasciati sulle pagine social dedicate allo sceneggiato gli utenti hanno esternato il proprio parere e c'è chi è arrivato a definire Curcio "un'oca".

"Ma non ho capito: ma Clara vuole tornare con Alberto? Ma non aveva accettato di tornare a casa solo alle sue condizioni?! Vabbè" ha commentato una scioccata fan. "Clara è un'oca che non sa come fare, è proprio indecisa e va da Eduardo per capire ancora meno cosa deve fare", questo è l'opinione di un altro utente. "Spero che tenga il bambino e lasci Alberto e si rimetta con Eduardo" ha dichiarato un altro utente.