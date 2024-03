Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di mercoledì 6 marzo rivelano che Beatriz e Raffaella non si sono presentate in studio e al momento la scelta finale del tronista Brando è rimandata alle riprese di giovedì 7 marzo, nel caso in cui le due ragazze dovessero decidere di presentarsi.

In studio c'è stato spazio anche per la presentazione del nuovo tronista di questa edizione: si chiama Daniele, ha 33 anni ed è originario di Napoli.

Raffaella e Beatriz non si presentano in studio: anticipazioni Uomini e donne

Al centro delle dinamiche c'è stato ancora una volta il percorso di Brando, per il quale si sta avvicinando il momento della scelta finale.

In quest'ultima registrazione, però, sia Raffaella che Beatriz non si sono presentate in studio: le due corteggiatrici non hanno presenziato alle riprese del talk show, ma verranno chiamate per capire se parteciperanno a quelle che sono in programma nel corso della giornata di domani 7 marzo.

Nel caso in cui le due ragazze dovessero tornare in trasmissione, come è stato svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, allora Brando svelerebbe il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro fuori dalla trasmissione.

Daniele è il nuovo tronista ufficiale del programma di Canale 5

Durante la nuova registrazione del talk show di Maria De Filippi c'è stato spazio anche per la presentazione del nuovo tronista ufficiale di questa edizione.

Si chiama Daniele, ha 33 anni e arriva da Napoli: lavora nella moda da oltre 10 anni e ha ammesso di essere particolarmente legato alla sua famiglia.

Nel suo video di presentazione diffuso sui social della trasmissione ha svelato di essere single da diverso tempo ma di essere ormai pronto a lasciarsi alle spalle il passato per riuscire a trovare una nuova compagna di vita.

Mario si era fatto perdonare da Ida Platano

Nelle puntate precedenti di questa edizione c'era stata l'uscita di scena di Mario dal cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Il cavaliere che sta corteggiando Ida era stato messo alle strette dopo una serie di segnalazioni che portarono la tronista a dubitare sul suo conto, tanto da decidere di mandarlo via dalla trasmissione.

Alla fine, però, Mario era riuscito a farsi perdonare: si era mostrato pentito agli occhi della tronista, tanto da ammettere di essere disposto a rimettersi in gioco per conquistarla e portare avanti nuovamente questo percorso, riuscendo ad riconquistare la sua fiducia.

Raffaella e Beatriz, invece, deluse dal comportamento del tronista scelsero di abbandonare lo studio mettendo così in discussione il proprio percorso in vista della scelta finale. In questo caso quindi resta ora da capire se ci ripenseranno o meno.