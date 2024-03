Le anticipazioni di Uomini e donne su ciò che andrà in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Beatriz e Raffaella decideranno di non presentarsi in studio proprio nel giorno in cui Brando annuncerà di avere finalmente in mente la propria scelta. Per quanto riguarda il percorso di Ida Platano, Mario Cusitore tornerà a corteggiare la tronista dopo aver minacciato di lasciare il programma.

Beatriz e Raffaella non si presentano in studio: Brando annuncia la scelta

Il percorso di Brando a Uomini e donne si avvia alla conclusione. Il suo è stato un trono lunghissimo, costellato da liti e discussioni tra il tronista e le due corteggiatrici.

Beatriz e Raffaella nelle recenti puntate hanno mostrato tutta la loro insofferenza, vista la perenne indecisione del tronista.

Stando a quanto registrato il 6 marzo, le due ragazze non si presenteranno in studio, lanciando di fatto un segnale forte al 22 enne. Brando si ritroverà quindi solo in studio. Sarà un momento surreale, visto che proprio in questa occasione, il tronista annuncerà di essere pronto alla propria scelta.

Nel frattempo Ernesto Russo deciderà di conoscere una delle due signore che giungeranno per lui.

Mario Cusitore torna a corteggiare Ida, presentato il nuovo tronista

Nel corso delle nuove puntate, ci sarà spazio anche per parlare del percorso di Ida Platano. La tronista uscirà in esterna con Pierpaolo e Daniele.

Con nessuno dei due scatterà il bacio. Riferendosi a Daniele, la tronista affernera di trovarlo 'troppo giovane' per lei ma nonostante questo, proseguirà la conoscenza. Mario Cusitore tornerà nel parterre dei corteggiatori dopo che nell'ultima registrazione aveva minacciato di lasciare il dating di Maria De Filippi.

Inoltre verrà presentato anche il nuovo tronista.

Si chiama Daniele, ha 33 anni ed è di Napoli. Ha passato gli ultimi sei anni a New York dove ha lavorato nel campo della moda. È single da molto tempo e ha scelto Uomini e donne per trovare la sua anima gemella.

Il punto sul trono di Brando a Uomini e donne

Il percorso di Brando Ephrikian a Uomini e donne sta per finire, per buona pace dei telespettatori che lamentano da tempo l'eccessiva lunghezza di questo trono.

Più volte Brando è parso alquanto indeciso sul da farsi e gran parte del pubblico è convinto che stia "allungando il brodo" di proposito. Un comportamento che ha stancato pure le sue corteggiatrici Beatriz e Raffaella, le quali - a questo punto - potrebbero pure rifilargli un "no" al momento della scelta. Qualcuno sui social ha paragonato il suo percorso a quello dell'ex tronista Federico Nicotera che, nella passata stagione, aveva impiegato molto tempo per fare la sua scelta, salvo poi tornare single dopo pochi mesi.