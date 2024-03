In un video pubblicato oggi, Ilenia Lazzarin ha voluto fare chiarezza e mettere a tacere le voci su una possibile gravidanza, sia reale che fittizia, legata a lei o qualsiasi altro personaggio di "Un posto al sole".

L'attrice, che interpreta Viola Bruni, aveva condiviso ieri, grazie alla complicità di Patrizio Rispo, una foto in cui spiccava un evidente pancione, accompagnato da una didascalia che suggeriva si trattasse di una gravidanza. Come già ipotizzato da ieri però, si trattava soltanto di uno scherzo. Vista l'ampia diffusione di articoli e commenti sui social dedicati a Upas, Ilenia ha deciso di intervenire prontamente per chiarire la situazione.

Ilenia Lazzarin: "Sono intollerante al lattosio e questo mi causa gonfiore"

In seguito al piccolo caso mediatico nato nelle ultime ore, Ilenia Lazzarin ha deciso di prendere parola per fare chiarezza su quanto accaduto. Attraverso un videomessaggio pubblicato nelle stories del suo profilo ufficiale su Instagram, l'attrice ha voluto chiarire al meglio la situazione, sottolineando come le recenti speculazioni siano state il risultato di un equivoco.

"Quella di ieri è stata solo una burla", ha spiegato, arrivando al nocciolo della questione. Ha poi aggiunto: "Sono intollerante al lattosio, e ogni tanto reintroduco il parmigiano nella mia dieta, l'unico derivato del latte che amo; e questo, a volte, mi causa gonfiore."

Continuando nella sua spiegazione, Ilenia ha voluto chiarire il contesto della foto incriminata: "Ero sul set, in un momento di relax e divertimento, quando Patrizio (Rispo, l'attore che interpreta Raffaele Giordano) ha catturato quell'istante.

Ma il gonfiore è temporaneo, legato alla mia intolleranza. Era solo uno scherzo fra noi" ha precisato, mettendo a tacere le voci che cercavano di attribuire altri significati all'immagine.

Concludendo il suo intervento, Ilenia ha tenuto a sottolineare: "No, non è come pensano alcuni. Non è di Clara, non è di Damiano, non è di Eugenio, non è del mio compagno, né del mio ex marito".

Un posto al sole: Viola non è incinta

Ilenia Lazzarin ha precisato di non essere incinta né del suo ex marito né del suo attuale compagno e una volta chiarita la questione legata alla sua vita privata, ha specificato che non ha fatto nessuno spoiler legato ad Upas. Possiamo quindi affermare con certezza che Viola non è incinta.

Per quanto riguarda Clara, l'attrice ha chiarito che quel pancione era vero e non quello di scena dell'attrice Imma Pirone, come ipotizzato da molti. Tale teoria era nata a causa della presenza sul set di Fiorenzo Madonna e Luigi Miele (Eduardo e Damiano).

Clara è effettivamente incinta, come rivelato nelle ultime puntate, anche se attualmente sta affrontando una delicata fase di riflessione in cui sta decidendo se tenere o no il bambino.