Bentornato a Luciano, il vero padre di Rossella in Un posto al sole che manca da diversi anni nella soap opera, avendo lasciato il posto a Michele, che ha scelto insieme a Silvia di crescere Rossella. Il suo arrivo metterà in discussione il rapporto tra Cerruti e il compagno, tormentato fin dall'inizio.

Il matrimonio di Rossella e Riccardo sta diventando occasione di riflessione per tanti protagonisti. Michele dovrà fare i conti con il suo ruolo di padre, mentre Silvia avrà modo di pensare seriamente al suo rapporto con Giancarlo, vista la vicinanza ritrovata con Saviani.

Nunzio, innamorato di Rossella, capirà che non c'è più tempo da perdere e le chiederà un confronto, che non sappiamo come andrà a finire, anche se sono state pubblicate in anteprima le foto delle nozze. Non si esclude però che ci sia un colpo di scena dell'ultimo minuto, come fu per Franco e Angela e più di recente per Susanna e Niko.

Rossella rivede il suo vero padre, Luciano

I telespettatori di Un posto al sole più affezionati saranno felici di rivedere Luciano, il padre biologico di Rossella. L'attore che ora lo interpreta è Fabio Balasso. Il suo ritorno è legato a un momento imperdibile, quello del matrimonio di sua figlia Rossella, al quale non può non partecipare.

Matrimonio che, nonostante le foto che sono state pubblicate in rete, è abbastanza in bilico, soprattutto per l'incontro che avranno Ross e Nunzio, finalmente deciso a parlare con lei a cuore aperto.

Luciano non sarà di passaggio. Come rivelano le anticipazioni, infatti, si avvicinerà molto a Cerruti, instaurando con lui una bella amicizia.

Amori in bilico nelle nuove puntate

Tante le storie che saranno messe in discussione nei prossimi episodi di Un posto al sole. Clara, incinta di Eduardo, non saprà se tenere il bambino e resta da capire che ruolo avrà Alberto in tutta questa faccenda.

Rossella verrà ancora assalita dai dubbi dopo l'incontro con Nunzio, mentre Silvia ripenserà a Michele. Cerruti invece avrà ripensamenti sulla storia con Castrese, proprio dopo l'incontro con Luciano.

Non escludiamo che tra Cerruti e Luciano possa nascere una storia d'amore, destabilizzando ogni equilibrio.

La vera storia di Rossella

Non tutti si ricorderanno la vera storia di Rossella, che in realtà non è figlia di Michele. Nel 2011, Silvia ebbe un incontro intimo con Luciano, che ai tempi era interpretato da Edoardo Sylos Labini.

Silvia era molto amica di Luciano, omosessuale dichiarato. Da quel loro rapporto Silvia rimase incinta di Rossella, poi cresciuta da Michele. Il rientro di Luciano darà modo anche a Michele di interrogarsi sul suo ruolo di padre, mettendo in discussione anche la sua lunga relazione con Silvia, forse mai finita davvero.