Le puntate di Un posto al sole del 13 e 14 marzo vedono Clara Curcio recarsi in carcere per mettere al corrente Eduardo di una certa novità. Al momento non ci sono informazioni dettagliate su questa novità, ma la donna non riesce a parlare con l'ex malvivente. Questi, infatti, la prende in contropiede informandola di una decisione spiazzante, anch'essa ignota.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, la giovanissima Irene deve andare dallo psicologo ma l'appuntamento rischia di saltare quando i genitori scoprono che stava usando un cellulare a loro insaputa.

Con il matrimonio ad un passo, gli amici di Rossella le organizzano l'addio al nubilato. Durante la festa, la dottoressa si lascia andare all'ubriacatura, finendo per riavvicinarsi a Nunzio.

Rossella si ubriaca, Clara va in carcere per parlare con Eduardo

Aria di festa all'interno della puntata del 13 marzo. Rossella è al settimo cielo perché i suoi amici la sorprendono con il tradizionale addio al nubilato. Mancano pochissimi giorni alle nozze, ma la dottoressa si lascia andare a qualche bicchierino di troppo. Ad un passo dal cedere ad una tentazione che ha cercato di sopire per tanto tempo, presto Rossella finisce per fare i conti con quanto accaduto.

Dopo aver scoperto qualcosa di importante, che sembra destinata ad incidere sul suo futuro, Clara decide di andare a trovare Eduardo in carcere.

Tuttavia, Curcio non riesce ad informarlo della novità, perché Sabbiese la spiazza con una decisione inaspettata.

Nonostante Manuela si dica indifferente a ciò che accade alla vita sentimentale di Niko, finisce per turbarsi quando lo vede in compagnia dell'ex Valeria.

Irene nei guai, Niko e Valeria si frequentano

Nell'appuntamento di giovedì 14 marzo, Irene finisce nei guai perché i suoi scoprono che ha utilizzato di nascosto un vecchio cellulare della mamma.

L'appuntamento dallo psicologo rischia di andare in fumo.

Turbata per la vicinanza con Cammarota, la dottoressa Graziani si dedica agli ultimi preparativi del matrimonio che si tiene il giorno seguente. Niko, invece, è pronto ad aprire il cuore a Valeria, infatti i due ex ricominciano ad uscire insieme dopo 14 anni di separazione.

La faccenda non lascia Manuela indifferente, poiché la ragazza decide di parlare con Niko.

Ipotesi su Clara ed Eduardo: lei è incinta ma i due si lasciano

Le anticipazioni di Upas non svelano nel dettaglio quale sia la novità che Clara non vede l'ora di informare Eduardo. Quello che si sa è che si tratta di qualcosa destinato a incidere sul futuro della coppia. Sabbiese e Curcio sono stati insieme per molto tempo, prima che l'uomo si consegnasse alla giustizia. Per questo motivo non è da escludere che lei possa essere in stato interessante e che presto possa dare alla luce il figlio dell'ex malvivente.

Tuttavia, quando Clara si reca in carcere per parlarne all'uomo, potrebbe non riuscire a dirgli nulla a causa della sua misteriosa decisione che potrebbe riguardare la loro rottura. Sabbiese, infatti, potrebbe decidere di troncare con Curcio, alla luce degli ultimi accadimenti, e lasciarla libera di vivere con Alberto.