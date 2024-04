Il daytime di Amici che è andato in onda questo lunedì 15 aprile è stato dedicato anche a Gaia e alle lacrime che ha versato per Mida. Per oltre un quarto d'ora, infatti, i telespettatori hanno assistito allo sfogo della ballerina, alla lite tra gli ex fidanzati e a un tentativo di confronto che i due hanno avuto in casetta. Sui social network, però, c'è chi si dice stanco di assistere sempre a puntate quasi totalmente incentrate sull'allieva nonostante non possa esibirsi a causa di un infortunio.

Tensioni nell'ex coppia

Dopo aver mostrato un riassunto delle reazioni che alcuni allievi hanno avuto dopo la quarta puntata del serale, il daytime di Amici del 15 aprile ha aggiornato il pubblico su una delle coppie più discusse di quest'edizione.

Mida si è avvicinato ad Aurora e Gaia non ha trattenuto le lacrime: la ballerina si è sfogata con le compagne dicendosi ferita dall'atteggiamento indifferente dell'ex. "Non mi ha neanche fatto gli auguri di compleanno", si è lamentata la giovane in casetta. Poco dopo i due hanno discusso animatamente e la titolare del team Pettinelli-Todaro ha detto: "Io sono esasperata, mi aspettavo una vicinanza che non c'è stata. Tu hai pensato prima al programma e poi a me".

L'alunna ha sottolineato che il cantante è stato uno dei più critici quando ha deciso di restare in gara pur da infortunata: "Sono entrata qui con le stampelle e tu mi hai ignorata". Il giorno successivo Gaia ha cercato un nuovo confronto con Mida, ma il pomeridiano è finito prima che i fan potessero capire se hanno fatto pace oppure no.

Il parere del pubblico su X

Sotto ad uno dei video che la pagina X di Amici ha caricato il 15 aprile per riassumere quello che è successo nel daytime si possono trovare i commenti di quei fan che vorrebbero essere aggiornati anche sugli altri allievi e non solo su Gaia.

"Ma basta, c'è solo lei?", "Io sono esasperata dal suo vittimismo", "Ma quando avremo un daytime senza di lei che ci rompe le scatole?", "Ormai fanno solo daytime sulla storia finita perché lei non balla e devono far passare Mida come il cattivo", "Comunque ci sono anche gli altri eh", "Ma basta Gaia, mamma mia", "Amici è diventato Temptation Island", "Non si sopporta più, gli altri sudano e lei parla solo di Mida", "Che lagna", "Ma lei pensa di stare a Uomini e donne", questi sono alcuni dei pareri che gli spettatori hanno espresso sui social dopo aver visto il pomeridiano.

"E le insicurezze di Gaia, Gaia e Mida, Gaia rifiuta i guanti, l'infortunio di Gaia, la sostituta di Gaia. E basta", questo è un altro messaggio che su X ha raccolto molti consensi tra i fan del talent-show.

Doppia eliminazione in arrivo al serale

Giovedì 19 aprile sarà registrata la quinta puntata del serale di Amici e una tra Sarah e Lil Jolie verrà eliminata.

Sabato scorso il ballottaggio tra le due cantanti non ha avuto un verdetto a causa dell'indecisione di Michele Bravi ma all'inizio delle prossime riprese la giuria dovrà scegliere chi salvare e chi mandare via.

Il 20 aprile, però, anche un altro allievo dovrà abbandonare la scuola e sarà colui o colei che uscirà sconfitto dal secondo spareggio della serata.