Hope proverà a schiaffeggiare Steffy ma lei le bloccherà la mano appena in tempo, durante un litigio in cui le due si accuseranno a vicenda. Le anticipazioni di Beautiful provenienti dagli Stati Uniti annunciano che Hope accuserà Steffy di essere la causa dell'abbandono da parte di Thomas. La figlia di Ridge affermerà che Hope avrebbe soltanto usato suo fratello: "Sei spazzatura", facendola andare su tutte le furie. Anche Ridge e Brooke discuteranno a causa della rottura tra Thomas e Hope e non saranno affatto d'accordo: ognuno difenderà il proprio figlio.

Hope continuerà a soffrire per l'abbandono di Thomas

La tensione sarà alle stelle tra Hope e Steffy e le decisioni di vita di Thomas saranno al centro delle loro discussioni. Alla Forrester Creations, Hope non potrà fare a meno di accusare Steffy che ha consigliato a suo fratello di chiudere per sempre la sua relazione con lei. La figlia di Ridge non avrà timore di lei e le dirà che semplicemente ha avuto ciò che si meritava. Le parole d'amore che Hope avrà per Thomas non verranno minimamente considerate da Steffy, che al contrario ribadirà il suo punto di vista. La figlia di Ridge accuserà Hope di aver usato Thomas per anni e di averlo trattato solo come un giocattolo per soddisfare i suoi capricci.

A quel punto Hope non potrà più sopportare le accuse di Steffy e andrà su tutte le furie.

Rissa sfiorata alla Forrester Creations

"Come ti permetti?" dirà Hope alzando un braccio verso Steffy con l'intento di colpirla con uno schiaffo. La figlia di Ridge farà appena in tempo a fermare la sua rivale bloccandole il polso: "Non provarci nemmeno".

Steffy continuerà a parlare di suo fratello, dicendo che ha perso i suoi anni migliori per correre dietro a Hope, ma quest'ultima troverà impossibile non vedere il grande amore che la legava a lui. "Sei spazzatura" dirà Steffy continuando a provocarla paragonandola a Brooke.

Nel frattempo, anche Ridge e Brooke discuteranno di questa situazione, su cui avranno un'opinione diametralmente opposta.

La signora Logan difenderà sua figlia, dicendo che aveva solo bisogno di tempo per fare il grande passo con Thomas. Ridge, invece, ricorderà a Brooke che sua figlia ha spezzato il cuore a Thomas.

Il punto sul rapporto fra Hope e Thomas

Nelle puntate precedenti, tra Hope e Thomas è tornata la passione ed è rinato un sentimento molto importante. I due sembravano non poter fare a meno l'una dell'altro, tanto che Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo. La figlia di Brooke non si è sentita pronta per un passo del genere e ha deciso di prendersi del tempo per pensarci. Thomas le ha comunque lasciato comunque l'anello della proposta anche se lei ha preferito indossarlo con una collana, almeno per un certo periodo.

Alcune settimane dopo Thomas ha riprovato a chiedere a Hope di fare il grande passo, ma lei gli ha risposto ancora una volta di non essere pronta, a quel punto il giovane Forrester non ha sopportato l'ennesimo rifiuto e, spinto anche dai consigli di Steffy, ha preferito chiudere per sempre con lei.