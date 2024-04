Deacon dubiterà della morte di Sheila poco prima della cremazione del suo corpo: "Dieci dita! Fermate la macchina!", urlerà guardando i piedi della salma. Le puntate di Beautiful andate in onda in America rivelano che Sheila, una delle protagoniste più perfide della storia della soap, potrebbe tornare ancora.

Finn e Deacon saranno infatti presenti ai funerali di Sheila e saranno gli unici a piangere per la sua scomparsa. Deacon resterà fino agli ultimi istanti accanto alla salma e assisterà anche alla cremazione. Un attimo dopo l'inizio della procedura, tuttavia, il padre di Hope noterà i piedi della salma accorgendosi che non hanno nove dita ma dieci.

In tal caso il corpo non può essere quello di Sheila.

I funerali di Sheila e il dolore di Finn e Deacon

I telespettatori di Beautiful negli Stati Uniti sono con il fiato sospeso, in attesa di avere la conferma che Sheila è ancora viva. Nelle puntate già andate in onda, infatti, si sono svolti i funerali della signora Carter, morta per mano di Steffy che l'ha accoltellata dopo averla sorpresa nel suo giardino. I Forrester saranno quasi sollevati dalla morte della donna, ma Finn e Deacon soffriranno molto per l'addio a Sheila.

Nonostante i rapporti burrascosi con la madre biologica, infatti, il dottor Finnegan non potrà fare a meno di addolorarsi al pensiero che Sheila abbia avuto una fine così crudele.

Liam non riuscirà a capire il comportamento di Finn e non perderà occasione per lamentarsi con Steffy, dicendogli che suo marito dovrebbe pensare a lei e non alla donna che voleva distruggere la sua famiglia.

Gli ultimi istanti di Deacon accanto a Sheila

Dopo il funerale si procederà alla cremazione della salma, appena prima però Deacon chiederà ancora qualche momento in solitudine con la sua ex fidanzata.

L'uomo non potrà fare a meno di ripensare ai momenti trascorsi con Sheila, riconoscendo che non era poi così cattiva come tutti la credevano. Dopo aver firmato i documenti per avviare la cremazione, Sharpe dirà a Sheila che non la dimenticherà mai e chiederà all'operatore di sollevare il lenzuolo per vedere la donna in volto un'ultima volta.

"Tu eri amata", dirà Deacon tra le lacrime prima di dare il suo addio definito a Sheila. Sharpe posizionerà un mazzo di fiori sulla salma e la macchina si avvierà per la cremazione. In quel momento, il lenzuolo si incastrerà e scoprirà i piedi di Sheila. Deacon avrà un sussulto: "Dieci dita! Fermate la macchina!", urlerà mentre il corpo sarà avvolto dalle fiamme.

Perché Sheila ha nove dita?

Sheila ha simulato la sua morte diverse volte in Beautiful e la più recente è andata in onda pochi mesi fa in Italia. In quella occasione, la donna ha inscenato l'aggressione di un orso e per rendere tutto più credibile si è amputata un dito.

Se Deacon non si è sbagliato, quindi, la donna che Steffy ha ucciso e che sta per essere cremata non può essere Sheila: probabilmente si tratta di Sugar, una vecchia conoscenza della signora Carter che molti anni fa si è sottoposta ad un'operazione chirurgica diventanto la copia esatta di Sheila.