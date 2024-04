Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di maggio, quando è previsto lo stop per Uomini e donne di Maria De Filippi.

Stando a quanto apprende Blasting News, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi andrà avanti con la sua ultima puntata fino al 31 maggio, dopodiché inizierà la pausa estiva.

Maggio sarà anche il mese in cui entreranno nel vivo le vicende di Viola come il mare 2, la serie tv con protagonista Can Yaman.

Stop per Uomini e donne in daytime: cambio programmazione Mediaset maggio

Il daytime di Canale 5 subirà delle modifiche con lo stop delle trasmissioni di Maria De Filippi previsto a maggio.

La prima a fermarsi sarà Amici, il talent show che giungerà al termine sabato 18 maggio con la messa in onda della finalissima che porterà alla proclamazione del nuovo trionfatore assoluto.

A seguire, poi, sarà la volta di Uomini e donne: il talk show dei sentimenti è in programma al 27 al 31 maggio con l'ultima settimana di programmazione su Canale 5. Sono queste le puntate in cui si assisterà alle scelte dei tronisti in carica e anche alle decisioni finali dei protagonisti del trono over, i quali decideranno se portare avanti o meno le frequentazioni con i protagonisti del parterre over che hanno avuto modo di conoscere nel corso dei mesi di permanenza in studio.

Il ritorno di Can Yaman nella fascia serale di Canale 5

Maggio sarà caratterizzato anche dal ritorno in video di Can Yaman, il celebre attore turco che aveva stregato il pubblico italiano con le diverse soap e poi con la fiction Viola come il mare, di cui sono in programma gli episodi inediti della seconda stagione. La messa in onda è in programma di mercoledì sera a partire dal 24 aprile e proseguirà poi per tutto il mese di maggio, fino ad arrivare al gran finale.

In prime time spazio anche alla prima edizione di Io Canto Senior, lo show condotto da Michelle Hunziker dedicato agli anziani che hanno la passione per il canto, pronti a mettersi in gioco in una gara che sarà giudicata da diversi volti noti del piccolo schermo e della musica italiana.

Maria De Filippi chiude l'ennesima stagione record in tv

Si chiuderà così l'ennesima stagione per Maria De Filippi, anche quest'anno leader indiscussa degli ascolti sia nella fascia serale che in quella del pomeriggio.

L'appuntamento con U&D, in particolar modo, anche quest'anno non ha temuto la concorrenza ed è riuscito a imporsi nella fascia del daytime con una media di oltre 2,8 milioni di spettatori fissi al giorno e punte che hanno superato anche la soglia dei 3 milioni. Lo share della trasmissione viaggia tra il 26 e il 28%, con punte che hanno raggiunto anche il muro del 32%.