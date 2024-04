La relazione tra Andrea Damante ed Elisa Visari è giunta al capolinea, ma nessuno dei due ha fatto chiarezza sui motivi. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella rubrica Password in onda su RTL, pare che l'attrice abbia deciso di interrompere la liaison dopo avere scoperto uno scambio di messaggio tra il fidanzato e la sua ex storica Giulia De Lellis.

I possibili motivi della rottura Damante-Visari

"Mi risulta che è finita perché pare che Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la ex storica Giulia De Lellis, che invece fino a poco tempo fa stava con Carlo Beretta", ha spiegato Parpiglia sui possibili motivi dell'addio tra il deejay e l'attrice.

Ma non è tutto, perché pare che Damante sia andato nel locale frequentato da Visari per riconquistarla ma avrebbe trovato la sua ex in compagnia di un nuovo ragazzo Simone Susinna. In merito a quest'ultima frequentazione non c'è alcuna conferma da parte dei due diretti interessati, ma entrambi spesso pubblicano delle storie su Instagram in compagnia.

Andrea Damante ed Elisa Visari convivevano da quattro anni, ma questo non sarebbe bastato a cancellare lo scheletro di Giulia De Lellis nell'armadio dello storico deejay di Verona. Dal momento che i due diretti interessati non hanno confermato i rumor, è bene prendere la notizia come un pettegolezzo di gossip.

Il passato sentimentale di Andrea Damante

Andrea Damante si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere partecipato a Temptation Island in veste di tentatore nel 2014.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne nella stagione 2015/2015. Dal programma di Maria De Filippi, il bel veronese decise di uscire con Giulia De Lellis con la quale ha avuto una lunga relazione caratterizzata da alti e bassi. La rottura dei "Damellis" è arrivata nel 2020, a causa dei ripetuti tradimenti di lui ai danni dell'influencer.

Chiusa la storia con De Lellis, Damante aveva ritrovato la serenità al fianco di Elisa Visari con la quale aveva intrapreso anche una convivenza. Oggi 5 aprile 2024, Damante risulta essere single.

Giulia De Lellis in silenzio sui gossip che la vedono protagonista

Intanto anche Giulia De Lellis è tornata single dopo essere stata per quattro anni con il rampollo Carlo Beretta.

Al momento la diretta interessata ha preferito non commentare le dichiarazioni di Parpiglia in merito a un presunto scambio di messaggio con il suo ex storico.

Lo scorso 4 aprile, De Lellis è stata immortalata in una storia su Instagram di Giano Del Bufalo. In questo caso l'influencer è intervenuta e ha precisato che fra i due non c'è alcuna frequentazione ma solamente una bellissima amicizia.