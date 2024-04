Vildan sarà sempre più esasperata da Zeynep che continuerà a manipolare Ozan nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni preannunciano che la sorella di Kemal riuscirà trasferirsi a villa Sezin e inizierà a provocare tutta la famiglia e la servitù con il suo atteggiamento indisponente. "Piccola strega", penserà Vildan quando verrà a sapere che Ozan e Zeynep hanno rese pubbliche le loro nozze attraverso un'intervista. Nonostante tutto, Vildan sarà costretta a fare buon viso a cattivo gioco per evitare di provocare un dispiacere a suo figlio che ha già tentato di togliersi la vita.

Il trasferimento di Zeynep a villa Sezin

Il giovane Ozan finirà per diventare una pedina di Zeynep, sempre più decisa ad avere una vita agiata e a mettere i bastoni tra le ruote a Emir. Per la sorella di Kemal sarà un gioco da ragazzi convincere Ozan di essere innamorata di lui e dopo aver finto di volersi lanciare nel vuoto, Zeynep otterrà da lui anche le nozze.

Nonostante il parere contrario delle famiglie, i due ragazzi si sposeranno in gran segreto, mettendo i rispettivi genitori di fronte al fatto compiuto. Zeynep andrà a vivere a villa Sezin, ma Vildan sarà a dir poco furiosa e farà di tutto per convincere il figlio ad annullare subito le nozze. Zeynep non sarà accettata da sua suocera e per questo metterà in atto un secondo piano, lasciando Ozan con una lettera, certa che il ragazzo avrebbe lottato per lei.

L'intervista che renderà pubbliche le nozze di Zeynep e Ozan

Ozan non accetterà di essere separato da Zeynep e assumerà una grossa quantità di farmaci. Fortunatamente, il ragazzo ne uscirà indenne, ma Onder e Vildan si convinceranno che per il bene del figlio dovranno accettare Zeynep e le chiederanno di tornare a casa. La sorella di Kemal tratterà con aria di sfida Emir e riuscirà a sviare i sospetti di NIhan, mentre Vildan fingerà di cambiare atteggiamento con lei, almeno in presenza di Ozan.

I due sposi decideranno di concedere un'intervista con un servizio fotografico per rendere pubblica la loro unione e presto tutto questo arriverà alle orecchie di Vildan. "Piccola strega", penserà la donna quando riceverà la telefonata da parte di un'amica che la informerà dell'intervista. Essendo di dominio pubblico, per i Sezin sarà quasi impossibile tornare indietro e annullare le nozze.

La fragilità di Ozan ha giocato a favore di Zeynep

Nelle puntate precedenti, Emir ha umiliato Zeynep dopo averla sedotta e aver trascorso una notte di passione con lei. La ragazza, disperata, ha cambiato totalmente atteggiamento e ha chiamato Ozan fingendo di essere innamorata di lui. Zeynep ha messo in atto una strategia vincente con il fragile fratello di Nihan, facendogli credere di soffrire a causa dell'impossibilità di vivere il loro amore.

Ozan si è convinto sempre di più di dover lottare per stare con la sua amata e Zeynep ha raggiunto il suo scopo. L'unico obiettivo di Ozan è diventato rendere felice la ragazza che ama, ignaro di essere per Zeynep solo un mezzo per provocare la famiglia Sezin ed Emir.