Nei prossimi episodi di Endless Love i telespettatori scopriranno finalmente l'identità del misterioso ricattatore di Emir. Si tratta di Asu, decisa a vendicarsi della sua famiglia di origine, i Kozcuoglu. Il perfido marito di Nihan a lungo sarà all'oscuro delle macchinazioni della giovane che si avvarrà della collaborazione di un inaspettato complice: Tufan Kaner.

Anticipazioni Endless Love: il misterioso ricattatore di Emir è Asu

La vera identità di Asu presto verrà fuori. Nei prossimi episodi di Endless Love emergerà che la giovane imprenditrice è la sorella segreta di Emir, cresciuta dallo zio Hakki lontano dalla sua famiglia d'origine, i Kozcuoğlu, per volontà della madre Müjgan.

Quest'ultima, infatti, quando era incinta è partita e ha partorito in gran segreto senza farne parola al marito. Poi ha affidato la bambina all'uomo che l'ha sempre amata, perché la crescesse lontano dal malvagio padre Galip. Asu non è solo la sorella di Emir. La giovane è anche il misterioso ricattatore del fratello, che invia a quest'ultimo pacchi e lettere minatorie. Il marito di Nihan sarà a lungo all'oscuro dell'identità del ricattatore. L'uomo, inoltre, non sospetterà minimamente che la sorella abbia anche un complice che fin dall'inizio lo ha pugnalato alle spalle fingendosi suo alleato.

Tufan è il complice di Asu: il loro piano è distruggere i Kozcuoglu

Per mettere in atto i suoi piani di vendetta, Asu ha sempre contato sull'aiuto di Tufan, l'uomo di fiducia di Emir.

Il giovane si è piano piano guadagnato la fiducia del perfido Kozcuoğlu fino a diventare il suo uomo più fidato. In realtà anch'egli, come Asu, è in cerca di vendetta ed è in combutta con quest'ultima per uccidere Emir e far soffrire Galip. Da quando, però, Asu si è innamorata di Kemal, i loro piani hanno più volte rischiato di andare in fumo.

"Devi dimenticarlo o non avrai più chiari i tuoi obiettivi. Non siamo arrivati ​​fin qui per fallire adesso", le dirà Tufan in un momento di rabbia. Le parole di quest'ultimo avranno un effetto sulla ragazza e lei prometterà che nulla le farà rinunciare ai suoi progetti di vendetta.

Negli episodi precedenti di Endless Love: Asu giura vendetta alla madre

Asu ha ben chiaro il suo obiettivo: distruggere la famiglia Kozcuoğlu. Lo zio Hakki l'ha cresciuta instillando in lei odio e brama di vendetta nei confronti del padre Galip e del fratello Emir. Per anni ha covato rancore e rabbia. Adesso la giovane è disposta a tutto per portare a termine i suoi piani. Lo ha anche giurato alla madre, bloccata in un letto in stato vegetativo. "Fin da quando ero piccola, mio ​​zio mi ha parlato di te e di mio padre. So che ci ha separati. Giuro, mamma, che pagherà per tutto il male che ci ha fatto".