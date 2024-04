Negli episodi di Endless love in onda prossimamente su Canale 5 Kemal scoprirà perché cinque anni prima Nihan lo aveva lasciato per sposare Emir. La giovane finalmente si libererà del segreto che ha custodito per molto tempo. Infatti, rivelerà all'ex di essere stata costretta a rinunciare al loro rapporto per proteggere il fratello Ozan dall'accusa di omicidio. Kemal, di fronte a questa rivelazione, vorrà vederci più chiaro e si metterà in cerca delle chiavette USB contenenti i video della notte in cui è avvenuto l'omicidio di cui è incolpato il fratello di Nihan.

Le chiavette USB, la prova che Ozan non è colpevole di omicidio

Nella notte in cui sarebbe avvenuto l'omicidio di cui è incolpato Ozan, in realtà, non è successo nulla. Si è trattato di una messinscena organizzata da Emir per poter costringere Nihan a sposarlo. L'uomo, d'accordo con altre due donne, ha inscenato la morte di una delle due e ha fatto credere ai Sezin di avere in mano i video che provavano la colpevolezza di Ozan.

Questi filmati sono contenuti in delle chiavette USB prima custodite da Emir, poi dal padre Galip. Se Kemal venisse in possesso di queste pen drive potrebbe provare la non colpevolezza di Ozan, visto che viene mostrato che si tratta di una finzione. Perciò, l'obiettivo primario di Soydere sarà venirne in possesso.

Nihan confessa a Kemal: 'Ozan ha ucciso qualcuno'

Nei prossimi episodi di Endless Love Nihan confesserà a Kemal di essere stata costretta a sposare Emir. Inizierà dicendo che non è facile rimediare agli errori del passato, per alcuni è ancora più difficile. "Non si può ripulire un omicidio", dirà Nihan a Kemal che non capirà a cosa la giovane si riferisca.

"Cinque anni fa mio fratello ha ucciso qualcuno. Ozan è un assassino", confesserà Nihan.

Poi racconterà di come Emir l'abbia ricattata dicendo di avere le prove della colpevolezza del fratello, spingendola dunque a sposarlo. Kemal rimarrà impietrito di fronte a queste rivelazioni, ma allo stesso tempo proverà un senso di sollievo perché finalmente conosce la verità.

Poi inizierà ad infuriarsi per le macchinazioni di Kozcuoğlu e prometterà di trovare i video di quella notte.

Kemal ruba a Galip le chiavette USB

Soydere si metterà ad indagare su quanto successo quella notte in cui sarebbe avvenuto l'omicidio di cui è incolpato Ozan. Sicuro che Emir abbia ingannato sia Nihan che la sua famiglia, il giovane ingegnere scoprirà dell'esistenza di alcune chiavette USB che contengono i video di quella notte.

Nel corso delle sue ricerche, Kemal verrà a sapere che il padre di Emir, Galip, custodisce le chiavette nel suo studio. Perciò, andrà in un quartiere malfamato di Istanbul per assoldare degli uomini che si introducano nella casa dell'imprenditore e rubino le pen drive proprio nel corso di una festa aziendale organizzata dai Kozcuoğlu. I delinquenti riusciranno a trovare le chiavette e Kemal ne entrerà finalmente in possesso.