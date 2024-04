Emir scoprirà che Kemal ha acquistato la casa che desiderava nella puntata di Endless Love di giovedì 11 aprile. Quando andrà da lui lo sorprenderà in compagnia della moglie e la decisione dell'imprenditore sarà drastica: penserà di chiudere con l'azienda di Kemal per rimandarlo in miniera. Per Nihan sarà una grande emozione vedere Kemal nella sua nuova casa. "È tutto come sognavo, tranne me", dirà tra le lacrime. La protagonista dichiarerà i suoi sentimenti a Kemal, che però non le crederà e la manderà via: "Lascia questo posto".

Il nuovo vicino di casa di Nihan ed Emir è Kemal

Kemal riuscirà a realizzare il suo desiderio e si trasferirà nella casa dei suoi sogni, vicino alla villa di Kozcuoğlu. Nihan vedrà il trasloco in corso e si avvicinerà alla casa, sperando in cuor suo che l'abbia acquistata il suo amato. Quando vedrà Kemal avrà le lacrime agli occhi e aprirà il suo cuore: "È tutto come sognavo, tranne me". Soydere sarà molto combattuto tra l'amore che prova per la donna e l'orgoglio che gli impedirà di lasciarsi andare. Nihan rivelerà di soffrire da cinque anni e senza di lui la sua vita è un incubo, ma Kemal sarà molto duro con lei: "Lascia questo posto". Nel frattempo Emir vedrà la strada bloccata a causa del trasloco e andrà su tutte le furie perché pensava che quella casa non fosse stata venduta a nessuno.

Quando l'imprenditore si avvicinerà all'immobile, vedrà Nihan in compagnia di Kemal e cercherà di mantenere la calma, ma non sarà facile.

La drastica decisione di Emir per vendicarsi di Kemal

Nihan e Kemal andranno incontro a Emir, e la discussione tra i due uomini sarà inevitabile. Nihan proverà a stemperare la situazione, dicendo che da brava vicina è andata a bussare da Kemal.

Quest'ultimo confermerà, spiegando a Emir che sua moglie gli ha detto che amava molto la sua casa e che era il suo sogno più grande. Kozcuoğlu prenderà Nihan per mano e andrà via dopo una velata minaccia in cui consiglierà a Kemal di stare attento a non desiderare ciò che è suo. Quando Emir sarà da solo con la moglie gli dirà che sa tutto del suo passato con Kemal, ma finché resta nel passato non lo preoccupa.

Kozcuoğlu non si limiterà alle minacce e deciderà di agire subito interrompendo ogni rapporto con l'azienda in cui lavora Kemal. Lo scopo di Emir sarà rispedire il suo rivale a lavorare nelle miniere.

Il piano di Emir prevede colpire prima la famiglia di Kemal

Nelle puntate precedenti tra Kemal ed Emir è nata una nuova sfida per acquistare una casa che Nihan desiderava molto. Quando la proprietaria dell'immobile ha scoperto che Kemal era un caro amico di Leyla, ha deciso di cedere a lui la casa, facendo restare Emir con un pugno di mosche in mano. Emir ha esteso le sue mire alla famiglia di Kemal, convincendo Tarik ad aprire un salone da barbiere tutto suo e spingendo Ozan tra le braccia di Zeynep.