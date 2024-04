Emir chiederà a Nihan di ricominciare con una nuova proposta di matrimonio nella puntata di Endless Love di sabato 6 aprile. "Ho due sorprese per te", le dirà dopo averle messo l'anello al dito e la porterà in casa in braccio, mentre Kemal guarderà la scena da lontano. Le anticipazioni spiegano che la seconda sorpresa che Emir avrà in mente per sua moglie sarà la casa che sognava, ma presto l'imprenditore verrà a sapere che c'è un secondo compratore, Kemal, disposto a offrire di più per l'immobile. Per Nihan, inoltre, arriverà una telefonata da parte di Asu che le proporrà inaspettatamente la collaborazione ad un progetto.

Il ritorno di Nihan e l'accoglienza affettuosa di Emir

Nihan tornerà a casa stanca dopo il suo viaggio in Italia e ad aspettarla troverà Emir fuori dal cancello. L'uomo proporrà a sua moglie di ricominciare da zero e le regalerà un anello: "Ho due sorprese per te", le dirà, porgendole il prezioso dono. Emir dirà a Nihan che è pronto ad un nuovo inizio con un secondo matrimonio, certo che questa volta la donna lo amerà. L'imprenditore prenderà la mano di sua moglie e le farà indossare l'anello, mentre Kemal osserverà tutta la scena da lontano e soffrirà nel vedere Nihan con un altro. Emir prenderà sua moglie in braccio e la porterà così in casa, sotto gli occhi compiaciuti dei suoi suoceri.

Una nuova sfida in cui confrontarsi per Emir e Kemal

Emir dirà a Nihan che per la seconda sorpresa bisognerà aspettare un po', ma non le rivelerà che ha intenzione di comprare per lei la casa dei suoi sogni. Quando l'imprenditore sentirà il venditore per gli ultimi dettagli, sarà deluso perché scoprirà che c'è un altro acquirente disposto ad offrire di più di lui e si tratta di Kemal.

Tra Emir e l'ingegnere inizierà una gara al rialzo per aggiudicarsi la casa e fare felice Nihan. Quest'ultima, invece, verrà contattata da Asu che le comunicherà di averla scelta per la collaborazione ad un progetto. Infine, Kemal informerà Nihan del fatto che qualcuno la sta spiando per conto di suo marito.

Il litigio che ha fatto allontanare Nihan e Kemal

Nelle puntate precedenti, tra Nihan e Kemal c'è stato un aspro litigio. Tutto è iniziato quando Zeynep e Ozan sono finiti in commissariato dopo essere stati sorpresi in macchina senza documenti. Kemal, furioso per aver saputo da sua sorella che Nihan le aveva presentato l'agenzia per attori, è tornato in azienda e ha licenziato la donna. Pur amandola, Kemal non ha risparmiato a Nihan una figuraccia e ha versato della vernice rossa sul suo lavoro prima di cacciarla e voltarle le spalle. La donna, umiliata, ha pensato che sarebbe stato meglio allontanarsi per qualche giorno e ha deciso di partire.