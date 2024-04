Nihan metterà in guardia Zeynep da Emir nella puntata di Endless Love in onda giovedì 2 maggio. Le anticipazioni spiegano che Nihan chiederà un incontro alla sorella di Kemal per parlarle di Emir: "È pericoloso e imprevedibile, potrebbe usarti per colpire Kemal", le dirà. Zeynep, tuttavia, non darà peso alle parole di Nihan e negherà di avere una relazione con suo marito. Nel frattempo, Kemal scoprirà che Tarik ha iniziato a lavorare per il suo nemico e avrà un duro scontro con lui.

Le bugie di Zeynep e i sospetti di Nihan

Nihan scoprirà che Emir e Zeynep hanno una relazione e dopo essere andata su tutte le furie con suo marito chiederà un incontro alla sorella di Kemal.

Nihan andrà subito al punto e domanderà alla ragazza se frequenta Emir, perché ha visto la sua chiamata sul suo telefono. Zeynep negherà tutto e riceverà un messaggio di Emir durante la conversazione con Nihan. La sorella di Kemal dirà che deve andare via, ma prima Nihan la avvertirà: "Emir è pericoloso e imprevedibile, potrebbe usarti per colpire Kemal". Zeynep non crederà alle parole di Nihan che la supplicherà di ascoltarla come una sorella e correrà da Emir. Nihan la seguirà senza farsi vedere e nel frattempo telefonerà a Kemal, avvisandolo del fatto che Emir ha intenzione di usare i suoi fratelli per colpirlo.

La rabbia e la delusione di Kemal per la scelta di Tarik

Tarik andrà a casa di Banu per portarle la spesa e il suo interesse per lei sarà evidente.

La donna gli chiederà di fare una passeggiata e lui accetterà volentieri. Mentre i due inizieranno a conoscersi meglio, Kemal passerà in macchina e riconoscerà suo fratello. L'ingegnere andrà subito a salutare Tarik e Banu gli dirà che le stava facendo compagnia perché ha iniziato a lavorare per Emir. Tra i due fratelli scoppierà l'ennesimo litigio e Tarik andrà via senza ascoltare i consigli di Kemal che proverà a metterlo in guardia da Kozcuoğlu.

Una volta rimasto solo, Kemal ripenserà all'incidente di Onder e avrà il timore che suo fratello possa sapere più di quanto dica a riguardo.

Il piano di Emir sta funzionando, Zeynep si sta innamorando di lui

Nelle puntate precedenti, Emir ha invitato Zeynep in barca e l'ha baciata, facendo in modo che il capitano immortalasse quel momento in una fotografia.

Successivamente, Kozcuoğlu ha fatto preparare una suite per lui e Zeynep, ma la ragazza ha dovuto rimandare l'appuntamento. Proprio quando stava andando da lui, infatti, Zeynep ha incontrato Salih e a malincuore ha rinunciato a vedere Emir. Una volta tornata a casa, la ragazza ha comunicato alla famiglia la sua intenzione di non sposare più Salih. La sorella di Kemal ha occhi solo per Emir ormai e non riesce a pensare né a Salih e né a Ozan.