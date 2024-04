Umberto terrà d'occhio Matteo temendo che possa fuggire nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 10 aprile. Le anticipazioni spiegano che Guarnieri, inoltre, non fornirà a Flora il supporto necessario al lavoro, deludendo la donna. Ci saranno grandi novità anche a casa Puglisi perché Maria comunicherà ai suoi genitori di aver lasciato Vito e Ciro non la prenderà bene. Infine, Alfredo sarà sul punto di firmare l'accordo con Rota, ma Clara lo fermerà e deciderà di sacrificarsi per il bene del suo amico e allenatore.

Crisi in vista per Umberto e Flora

Tra Flora e Umberto le cose non andranno affatto bene. La donna inizierà a dubitare del suo compagno quando noterà il suo interesse nello screditare Marcello agli occhi di Adelaide, ma la situazione peggiorerà. Guarnieri, infatti, non darà il suo supporto a Flora per il lavoro e la donna inizierà ad essere sempre più insofferente nei suoi confronti. La gelosia e la paura del confronto con la contessa saranno sempre più forti per Flora e l'atteggiamento di Umberto non la aiuterà ad acquisire sicurezza. Guarnieri, infatti continua a temporeggiare per le nozze e la signora Ravasi sarà stanca di un rapporto privo di certezze. La priorità di Umberto sarà il suo piano contro Marcello e Guarnieri inizierà a temere che Matteo possa voltargli le spalle ora che Silvana si è ripresa.

Umberto terrà d'occhio Portelli perché avrà paura di una sua fuga.

Ciro contrario alla decisione di Maria

A casa Puglisi arriverà una novità poco piacevole da parte di Maria. La ragazza, tornata da Parigi con le idee molto chiare, parlerà con la sua famiglia. Maria comunicherà di aver lasciato Vito, ma non avrà l'appoggio di tutti.

Ciro, in particolare, reagirà male alla scelta di sua figlia. Lamantia è sempre stato il genero ideale per i Puglisi e sapere che Maria ha interrotto la sua relazione con lui non sarà una bella notizia. Ci saranno grandi novità anche per Alfredo che dopo il ricatto di Alcide si preparerà a firmare l'accordo con lui. Clara, tuttavia, non potrà permettere al suo allenatore di cedere alle richieste dell'amico di Crespi e deciderà di sacrificarsi per lui.

Il sacrificio di Clara per aiutare Alfredo

Cosa succederà a Clara? Le anticipazioni non rivelano quale sarà la decisione della ragazza, ma sarà disposta a sacrificarsi per Alfredo. Probabilmente Alcide chiederà ad Alfredo i diritti del suo cambio per evitare la squalifica di Clara. L'amico di Leonardo, infatti, ha molti agganci nel ciclismo e, grazie al suo potere, vorrà prendersi una rivincita con Perico. Quest'ultimo sarà disposto a tutto pur di salvare la carriera sportiva della sua amica, ma Clara non glielo permetterà. L'arrivo della signorina Boscolo cambierà di nuovo le carte in tavola e non si esclude che la ragazza scelga di rinunciare al titolo per Alfredo.