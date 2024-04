Adelaide sarà pronta a smascherare Umberto davanti a tutta la famiglia nella penultima puntata de Il Paradiso delle signore 8 di giovedì 2 maggio. Le anticipazioni spiegano che qualcosa bloccherà la contessa all'ultimo minuto e anche se non specificano di cosa si tratta non si esclude che provi ancora dei sentimenti per Guarnieri. Nel frattempo, Il commissario Maresca andrà da Vittorio per cercare Matilde arrestarla e lui farà una scelta molto drastica per proteggere il suo amore. Maria e Matteo, invece, saluteranno i loro cari prima di partire per Parigi.

Infine, Irene prometterà a Leonardo di raggiungerlo a Londra in estate e Clara incoraggerà Alfredo a farsi forza per il futuro.

L'improvvisa decisione di Adelaide

Il perfido piano di Umberto architettato per distruggere Marcello con l'affare Hofer avrà i minuti contati. Adelaide, infatti, una volta scoperto l'inganno di suo cognato, sarà pronta a smascherarlo davanti a tutta la sua famiglia. La contessa, tuttavia, si bloccherà all'ultimo minuto, anche se per il momento non si conoscono le ragioni di questa scelta.

Cosa spingerà Adelaide a fare un passo indietro? Le anticipazioni restano sul vago, ma non si esclude che la contessa ripensi ai momenti condivisi con Umberto. Tra Adelaide e suo cognato c'è un legame indissolubile anche se entrambi hanno trovato nuovi amori e questo potrebbe giocare a favore di Guarnieri.

Matilde rischierà di essere arrestata

Ci saranno novità anche per Maria e Matteo, pronti a voltare pagina con il trasferimento a Parigi. I due ragazzi, più innamorati e felici che mai, saluteranno emozionati tutti i loro cari prima della partenza.

Nel frattempo, Irene darà appuntamento a Leonardo, promettendogli che andrà a trovarlo a Londra in estate.

Alfredo, invece, si farà consolare da Clara che sarà pronta ad incoraggiarlo a farsi forza per il futuro. Le cose si metteranno male per Vittorio che riceverà la visita del commissario Maresca, deciso a trovare e arrestare Matilde. Per proteggere il suo amore, Conti farà una scelta molto drastica per il suo futuro.

La possibile fuga di Vittorio e Matilde

Quale sarà la scelta di Vittorio? Le trame parlano di decisione molto drastica che metterà in discussione anche il futuro di Conti, quindi è probabile che l'uomo menta alla polizia e pensi di scappare con Matilde pur di vivere la sua storia d'amore. Conoscendo il personaggio di Vittorio sembrerebbe una scelta azzardata, ma non si esclude che per amore il direttore del Paradiso delle signore sia disposto a rinunciare a tutto.

Dando uno sguardo alle trame dell'ultima puntata, inoltre, Vittorio convocherà Marcello e Roberto per una questione importante e potrebbe essere proprio la gestione del grande magazzino in sua assenza. Tra Alfredo e Irene, invece, la storia sembrerebbe arrivare ormai alla fine. Anche se le trame non lo specificano, la promessa di Irene a Leonardo lascia trasparire una rottura definitiva con Perico.