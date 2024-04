Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 12 aprile Marcello sarà in procinto di partire per Francoforte, dove dovrebbe firmare l'accordo definitivo con Hofer. Sarà in questo momento che il fratello Matteo deciderà di svelargli i dettagli che si celano dietro al finto affare, tuttavia di lui di perderà ogni traccia.

Al contempo ci sarà spazio anche per un chiarimento fra Vittorio e Marta, i quali cercheranno di dare un significato al bacio che si sono dati.

Matteo sparisce nel nulla

Marcello è in procinto di partire per Francoforte, dove sancirà l'accordo con Hofer, firmando inconsapevolmente la propria disfatta imprenditoriale.

Matteo è deciso a cambiare vita, tanto da maturare la decisione di raccontare tutta la verità riguardo all'affare con Hofer al fratello, in modo da salvargli la reputazione e il patrimonio. Tuttavia prima di poter parlare con suo fratello della questione, il giovane Portelli sparirà nel nulla.

Intanto dopo aver baciato Marta, Vittorio appare molto confuso riguardo i sentimenti che prova per la sua attuale compagna Matilde. Sarà così che Conti e la figlia di Umberto avranno un chiarimento, cercando di comprendere le motivazioni che li hanno spinti a baciarsi. Tancredi verrà a conoscenza dell'avvicinamento fra sua cugina e il suo rivale in amore, cogliendo quindi l'occasione per sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Intanto Alfredo e Clara avranno le idee chiare per salvare la carriera ciclistica della ragazza. Crespi, invece, tornerà all'attacco con Irene, facendole una proposta di lavoro molto interessante.

Ipotesi sul futuro di Matteo

Entrato in scena all'inizio dell'ottava stagione, il personaggio di Matteo ha regalato vari colpi di scena.

Almeno inizialmente il giovane si è mostrato diffidente nei confronti di suo fratello Marcello, salvo poi avvicinarsi a Barbieri. Se non fosse stato per il ricatto di Umberto (che aveva finanziato una delicata operazione chirurgica negli Usa per sua madre), Portelli non avrebbe mai tradito la fiducia del fratello. Mosso dai sensi di colpa e dal desiderio di giustizia, il ragazzo farà un passo in avanti per aiutare Marcello.

Per Matteo si prospetta ora un momento di incertezza, visto che le anticipazioni annunciano una sua sparizione misteriosa. Non è comunque da escludersi che - in vista del finale di stagione - possa esserci un lieto fine per il contabile, magari in modo da vivere serenamente la sua storia d'amore con Maria, con la possibilità di godere dell'affetto della madre e del fratello Marcello.