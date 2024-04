Dopo la squalifica di Francesco Benigno da L'Isola dei Famosi, ufficiale da alcune ore, sul web ha iniziato a circolare la voce che fosse gravemente malato ma nella giornata di ieri 19 aprile, servendosi del proprio account Instagram l'ex naufrago ha pubblicato in video in cui ha rassicurato tutti precisando di non poter più parlare di quanto accaduto in Honduras: "Ha tutto in mano il mio avvocato".

Le nuove dichiarazioni di Benigno

"Voglio tranquillizzare tutti voi. In merito però non posso dire niente, ha tutto in mano il mio avvocato che insieme al mio agente segue la vicenda" ha precisato Benigno nel video pubblicato via social.

In chiusura l'ex concorrente ha annunciato il suo rientro in Italia - "Domenica arrivo" - ringraziando tutti coloro che l'hanno sostenuto dimostrando di credere alla sua versione dei fatti.

L'episodio che ha portato il concorrente alla squalifica

Giorno 17 aprile Francesco Benigno è stato rimosso un po' a sorpresa dal televoto de L'Isola dei Famosi. In un primo momento non è stata fornita alcuna spiegazione, successivamente sul sito del programma è apparsa una breve nota in cui veniva spiegato che il naufrago è stato escluso dal gioco a causa di un atteggiamento non consono scaturito da una lite con un altro concorrente.

Durante la puntata di giovedì 18 aprile, la conduttrice Vladimir Luxuria ha infine fatto chiarezza rivelando che Francesco Benigno è stato squalificato perché ha tenuto una condotta non tollerabile e precisando che la produzione ha deciso di censurare le immagini della stessa per rispetto dei telespettatori e per non dare visibilità a determinati atteggiamenti: "Questa scena l'ho vista.

Sull'Isola si litiga, ma non si può trascendere. Credo che non mostrare queste immagini, non esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa e anche per Francesco Benigno, che dovrebbe ringraziarci che non le facciamo vedere".

Il commento di Nadia Rinaldi: 'Mi dispiace per te'

In seguito alle nuove dichiarazioni arrivate via video da parte di Benigno, tra i tanti commenti si segnala quello dell'ex naufraga Nadia Rinaldi: "Mi dispiace vederti fuori, qualunque cosa sia successa al pubblico non è stata data la possibilità di capire cosa possa essere accaduto di così grave per arrivare a prendere tali provvedimenti!

Per quello che è andato in onda non abbiamo immagini che giustificano le decisioni prese! Loro da comunicazione dicono di avere filmati che hanno preferito non rimandare in onda! Però da pubblico credo sia onesto fare chiarezza. Conoscendoti, hai una personalità forte se ci si ferma a guardare i tratti somatici, ma gli stessi tratti fanno da scudo a quella grande fragilità che questo percorso poteva darti la possibilità di far conoscere" recita la prima parte del lungo commento postato da Rinaldi via Instagram.