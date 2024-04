Nella tarda serata di martedì 16 aprile, sulla pagina X de L'Isola dei Famosi è stato pubblicato un video riguardante Francesco Benigno e Peppe Di Napoli: i due erano stati protagonisti di un'accesa discussione ma nelle ultime ore sono riusciti ad avere un chiarimento.

Il chiarimento tra i due naufraghi

In un video pubblicato sulla pagina ufficiale del reality, i telespettatori hanno dunque avuto la possibilità di assistere al chiarimento tra Francesco e Peppe.

I due concorrenti si sono infatti isolati dal gruppo e sono tornati ad analizzare i motivi che li avevano portati a discutere.

Benigno ha chiosato: "L'importante quando si fanno gli errori è capire dove abbiamo sbagliato e ci si stringe la mano". "Ma certo, noi siamo uomini", ha replicato Peppe. Successivamente in confessionale Francesco Benigno ha aggiunto: "Ci siamo chiariti perché ci dispiaceva ad entrambi. Ci siamo resi conto che non ci eravamo capiti". Chiamato in confessionale, anche Di Napoli si è detto soddisfatto per il chiarimento: "Per me è finita qua, perché fare pace è la cosa più bella al mondo". A quel punto i due naufraghi si sono abbracciati e hanno sancito la pace.

Tra Peppe e Francesco torna il sereno! ✨#Isola pic.twitter.com/4TyzMqjxG8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 16, 2024

I motivi del litigio

Durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi, in onda lunedì 15 aprile, la conduttrice Luxuria ha mandato in onda una clip in cui Francesco è stato criticato dai suoi compagni per non essersi reso utile al gruppo.

Dal canto suo però il concorrente ha respinto le accuse e ha criticato Peppe che a sua volta con tono provocatorio ha chiesto: "Stai recitando?". In pochi istanti i due concorrenti si sono ritrovati faccia a faccia venendo separati dagli altri naufraghi.

Riepilogo 3^ puntata

La terza puntata è stata ricca di colpi di scena. Come annunciato da Luxuria il concorrente meno votato al televoto è stato eliminato definitivamente: è così toccato a Luce Caponegro (in arte Selen) essere la prima ad abbandonare il programma.

Al termine al televoto sono finiti Daniele Radini Tedeschi, Peppe, Francesco e Artur Dainese. Joe Bastianich è invece finito al televoto per mano del leader della settimana Samuel Peron.

La puntata è stata infine caratterizzata dall'infortunio di Marina Suma, occorso durante una prova per ottenere l'immunità.

Aras Senol ed Edoardo Franco si trovano al momento in isolamento perché risultati positivi al Covid, Greta Zuccarello è invece tornata in gruppo essendosi negativizzata.

La quarta puntata andrà in onda su Canale 5 giovedì 18 aprile dalle 21:30 circa.