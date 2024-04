Sermin sarà disperata per il suo futuro e Lutfiye la consolerà secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara. "Sto svenendo dalla fame", confiderà la madre di Betul alla signora Lutfiye che le darà da mangiare e la aiuterà. "Betul non è un'assassina", continuerà a ripetere Sermin tra le lacrime mentre Lutfiye la rimprovererà per la sua avidità che ha portato solo guai a lei e sua figlia. Nonostante tutto, la zia di Fikret permetterà a Sermin di alloggiare in una pensione in questo momento difficile e lei la ringrazierà.

Sermin in miseria trova conforto in Lutfiye

Per Sermin arriverà un momento terribile dopo l'omicidio di Hakan per mano di Betul. La donna resterà sola e senza denaro e cadrà nella disperazione più totale. A darle una mano, sarà Lutfiye che come sempre si mostrerà gentile nei confronti del prossimo. La zia di Fikret farà accomodare Sermin e le offrirà del cibo, perché la donna si lamenterà delle sue condizioni: "Sto svenendo dalla fame". Lutfiye ricorderà a Sermin che Betul ha tentato di uccidere Zuleyha e Hakan ha perso la sua vita per salvare sua moglie. Sermin, in lacrime, non riuscirà ad accettare la realtà: "Betul non è un'assassina", continuerà a ripetere. Lutfiye spiegherà a Sermin che se si trova in una situazione così terribile è colpa della sua avidità, Nonostante le sue parole severe, la zia di Fikret sarà molto gentile con Sermin e la inviterà a nutrirsi.

I rimproveri di Lutfiye e la paura di Sermin per il suo futuro

"Se ti fossi accontentata di ciò che avevi non ti saresti trovata in questa situazione", dirà Lutfiye a Sermin che non riuscirà a smettere di piangere. La donna giurerà di non sapere dove si trovi in quel momento Betul, la quale è scappata subito dopo la sparatoria, e si dirà molto preoccupata per lei.

Lutfiye proverà a consolare la sua ospite le dirà che ha una piccola pensione e potrebbe andare a stare lì: si tratta di un luogo piccolo ma accogliente e pulito. Sermin ringrazierà la signora Lutfiye e quando resterà da sola continuerà a piangere sulla propria sorte, domandandosi che fine faranno lei e sua figlia.

La vendetta di Betul e la disperazione di Zuleyha

Nelle puntate precedenti, Betul ha provato a uccidere Zuleyha: si è nascosta dietro un albero e appena ha visto la sua rivale ha premuto il grilletto, ma il proiettile ha colpito Hakan, pronto a fare da scudo alla moglie. Gumusoglu è stato trasportato in ospedale, ma per lui c'è stato poco da fare: le ferite erano troppo profonde e ha perso la vita.

Dopo la morte di Hakan, Zuleyha ha ripensato alla sua vita e ha ricordato che ha seppellito tutti gli amori della sua vita, decidendo di restare per sempre da sola.