Nel corso della puntata di Terra Amara in onda domenica 14 aprile 2024, farà il suo ingresso nella soap Tv un nuovo personaggio di nome Zeynep. Si tratta di una giovane insegnante di liceo, amica di vecchia data di Cetin. Lutfiye penserà che la giovane possa essere la donna adatta per il nipote Fikret e farà in modo che i due passino del tempo insieme. Nel frattempo Vahap vorrà vendicarsi di Colak dopo che quest'ultimo avrà cercato di incolparlo per l'attentato a Zuleyha.

In città arriva Zeynep, un'amica di infanzia di Cetin

Nel corso di questo nuovo appuntamento entrerà in scena in nuovo personaggio.

Si tratta di Zeynep un'amica di infanzia di Cetin. La giovane tornerà a Cukurova dopo tanti anni di assenza perché è stata assunta come nuova insegnante di chimica al liceo. Non appena metterà piede in città, avrà modo di incontrare proprio Cetin il quale le presenterà il Sindaco Lutfiye. Intanto Zuleyha si salverà miracolosamente dall'attentato organizzato ai suoi danni da Colak. Quest'ultimo farà ricadere i sospetti dell'attentato su Vahap, che però sarà totalmente estraneo ai fatti. Il fratello di Abdulkadir sarà furioso e vorrà vendicarsi di Colak arrivando persino ad entrare nella sua villa per scrivere delle frasi minatorie. Sermin e Betul invece, vorranno lasciare la città per trasferirsi a Istanbul ma prima di farlo Betul dovrà recuperare del denaro che tiene in una cassetta di sicurezza.

Zeynep e Fikret potrebbero innamorarsi: ne è convinta Lutfiye

Lutfiye rimarrà molto colpita dalla nuova arrivata Zeynep, soprattutto per la sua dolcezza e per la sua innegabile bellezza. Il Sindaco penserà che Zeynep possa essere la donna giusta per consolare il cuore di Fikret, il quale sarà a pezzi dopo aver saputo che Zuleyha sposerà Hakan.

Lutfiye quindi, con una scusa, chiederà al nipote di passare a prendere Zeynep per farle vedere la casa in cui andrà a vivere. Una mossa che servirà a rompere il ghiaccio tra i due giovani, nella speranza che possa scoccare la scintilla. Sermin invece, metterà in ridicolo Colak in pubblico, spiegando ai suoi concittadini che lui ha tenuto prigioniera Betul e lo sfiderà a chiedere il divorzio.

Gli amori di Fikret in Terra amara

Fikret Fekeli, interpretato dall'autore turco Furkan Palali, è uno dei grandi protagonisti di queste ultime due stagioni di Terra amara. È stato sempre sfortunato in amore visto che Mujgan, la donna di cui era follemente innamorato, è morta tragicamente in un incidente aereo poco prima che le chiedesse di sposarlo. Fikret si era poi innamorato di Zuleyha ma i suoi sentimenti non sono mai stati corrisposti, visto che lei ha deciso di sposare Hakan. Ora l'amore potrebbe di nuovo bussare alla porta di Fikret grazie alla new entry Zeynep.