Nelle puntate finali di Terra amara ci sarà un colpo di scena nel momento in cui Zuleyha caccerà di casa Hakan [VIDEO]. La donna prenderà questa drastica decisione dopo aver scoperto che il marito le ha mentito su Abdulkadir, visto che non solo lo avrà aiutato ad evadere ma starà pianificando la sua fuga e quella di Vahap dal Paese. Questo potrebbe mettere a serio rischio il matrimonio da poco celebrato tra Hakan e Altun.

Hakan fa evadere Abdulkadir, Zuleyha sospetta del marito

Non sembra esserci pace per Zuleyha Altun in questo finale di stagione di Terra amara.

Il matrimonio con Hakan Gomusoglu sarà messo in discussione a causa delle menzogne del marito, che continuerà a mentirle facendole credere di non aver più nessun rapporto con Abdulkadir. Invece Hakan aiuterà l'amico di una vita ad evadere di prigione a pochi giorni dal suo arresto per l'omicidio di Fekeli. Ma non sarà finita qui, visto che pianificherà anche la fuga all'estero di Abdulkadir e del fratello di lui Vahap, che per il momento si staranno nascondendo in un luogo isolato in montagna. Ovviamente il tutto all'insaputa di Zuleyha che però comincerà ad avere i primi sospetti sul marito nonostante lui continui a dichiarare di non essere in alcun modo coinvolto con l'evasione di Abdulkadir.

Altun smaschera Hakan e lo caccia di casa: 'Il nostro matrimonio è finito'

Zuleyha però non demorderà e alla fine riuscirà a smascherare le bugie di Hakan. Sarà l'uomo a fare un passo falso visto che si recherà al supermercato per fare la spesa nello stesso giorno in cui Altun incaricherà Gaffur di fare altrettanto. Grazie al negoziante, Zuleyha verrà a sapere che il marito ha acquistato cibo e viveri prima di lei e capirà che Hakan non lo ha fatto per la famiglia ma bensì per i due fuggitivi.

A questo punto, fuori di sé dalla rabbia, incaricherà i suoi uomini di non far più entrare Gomusoglu nella Villa. Quando lui si presenterà ai cancelli senza poter accedere alla proprietà, lei gli dirà: 'Il nostro matrimonio è finito". Hakan verrà quindi cacciato da casa dalla moglie che sembrerà non aver nessuna intenzione di perdonare il marito per aver tradito la sua fiducia.

Quando finisce Terra amara

Ancora non c' è una data certa ma si presume che l'ultima puntata di Terra Amara potrebbe andare in onda verso la metà di maggio. Dopo gli appuntamenti in prime time del 25 e 26 aprile, la soap Tv turca andrà in onda sino al gran finale solo la domenica pomeriggio. I fan di questo sceneggiato dovranno quindi dire addio a breve a Zuleyha e a tutti gli protagonisti che hanno tenuto loro compagnia per circa due anni. La prima puntata infatti, è andata in onda su Canale 5 il 4 luglio del 2022 riscuotendo sin da subito un grande successo in termini di ascolti.