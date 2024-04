Nelle prossime puntate di Terra amara Abdulkadir finirà in carcere per l'omicidio di Ali Rahmet Fekeli. Sarà Fikret a trovare il testimone che confermerà in tribunale che Abdulkadir è il mandante dell'omicidio dello zio. Per l'ex socio di Hakan si apriranno le porte del carcere, dove non verrà accolto affatto bene dagli altri detenuti. Vahap in seguito, chiederà aiuto ad Hakan per liberare il fratello.

Fikret da arrestare Abdulkadir per l'omicidio di Fekeli

Dopo il matrimonio di Zuleyha e Hakan, Fikret riuscirà finalmente a rendere giustizia allo zio Ali Rahmet Fekeli.

Sarà proprio Fikret a trovare il testimone chiave dell'omicidio e a far arrestare Abdulkadir Taskin. Il testimone è Ali Raza, uno dei tre uomini ingaggiati da Abdulkadir per uccidere mesi prima lo zio Ali Rahmet. Inizialmente Ali Raza si rifiuterà di testimoniare nonostante Fikret gli abbia promesso una ingente somma di denaro, ma cambierà idea quando scoprirà che gli uomini di Abdulkadir lo staranno cercando per eliminarlo.

A questo punti Ali Raza cercherà la protezione di Fikret e accetterà di aiutarlo a mandare in galera Abdulkadir. Il testimone chiave, dinnanzi al procuratore, racconterà come lui e altri due uomini siano stati pagati da Taskin per uccidere Fekeli, somministrandogli un medicinale mortale.

Grazie a questa testimonianza, Abdulkadir verrà arrestato.

Abdulkadir in carcere: Vahap chiede aiuto ad Hakan per liberarlo

Ali Raza ripeterà la testimonianza anche in tribunale, dove si troverà dinnanzi proprio a Abdulkadir che, sentendolo, andrà di tutte le furie e lo minaccerà di morte. Taskin verrà poi riportato in carcere, dove non verrà accolto bene dagli altri detenuti.

Dopo l'arresto di Abdulkadir, il fratello Vahap deciderà di chiedere aiuto ad Hakan presentandosi alla villa in piena notte. Vahap vorrà sapere da Gomusoglu se abbia intenzione di fare qualcosa per liberare Abdulkadir.

Hakan assicurerà di non aver intenzione di lasciare l'ex socio in galera, visto e considerato che Abdulkadir in passato gli ha salvato la vita più di una volta.

Resta ora da capire abbia in mente Hakan, considerato che ha da poco promesso alla neo moglie Zuleyha di troncare ogni rapporto con Abdulkadir.

Quando finisce Terra amara

La quarta e ultima stagione di Terra Amara si sta avviando alla conclusione. Ancora non si hanno conferme su quando verrà trasmessa l'ultima puntata, ma è plausibile che ciò avvenga intorno alla metà di maggio. Poi non ci saranno nuove stagioni di questa serie tv che, in questi ultimi due anni, ha regalato ottimi ascolti a Mediaset.

Terra amara va in onda dal luglio 2022 e da allora ha avuto un seguito sempre crescente su Canale 5, sia in daytime che in prima serata, dove ha raggiunto picchi di share del 18% per una media di spettatori intorno ai 3 milioni.