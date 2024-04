Le anticipazioni tratte dalla registrazione di Uomini e donne di questo lunedì 8 aprile 2024 rivelano che gran parte della trasmissione è stata incentrata sulle vicende di Ida Platano, protagonista di due nuove esterne con Mario e Pierpaolo. La tronista, però, ancora una volta ha avuto da ridire nei confronti del cavaliere napoletano, sostenendo di non riuscire a fidarsi di lui.

Intanto Daniele ha fatto una nuova esterna con Marika e, questa settimana, tra i due ragazzi è scattato il primo bacio ufficiale.

Ida mette in dubbio ancora Mario: anticipazioni U&D registrazione dell'8 aprile

Per Ida Platano è tempo di nuove esterne e, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, la tronista ha rivisto sia Pierpaolo che Mario fuori dallo studio. In particolar modo con il cavaliere napoletano ha fatto un'esterna particolarmente significativa anche se, una volta che si sono confrontati in studio, lei ha avuto da ridire. In particolare Ida ha messo ancora una volta in discussione il percorso fatto fino a questo momento con Mario, sostenendo che tutto quello che fa il cavaliere, non le arriverebbe.

Daniele si lascia andare con Marika

Le anticipazioni delle prossime puntate del talk show, inoltre, rivelano che Daniele ha scelto di fare due nuove esterne con Gaia e Marika: con quest'ultima è scattato l'atteso bacio.

La reazione di Gaia non è stata delle migliori e nel corso della registrazione, la corteggiatrice non ha nascosto la propria delusione per il modo di fare del tronista.

Per le novità del trono over, invece, sia Marcello che Diego sono usciti in esterna con la dama Jessica, la quale ha tracciato il suo bilancio in studio. Jessica ha ammesso di essersi divertita con Diego mentre con Marcello non sarebbe stata una buona esterna: l'approccio tra i due non è stato dei migliori.

Ida aveva messo in dubbio il suo percorso da tronista, poi la crisi di Mario

Intanto nelle puntate precedenti di questa stagione Ida Platano aveva messo in discussione il suo percorso in trasmissione, ammettendo di non sentirsi corteggiata abbastanza dai due pretendenti che ha scelto di portare al rush finale.

Per tale motivo la tronista aveva messo in discussione il suo percorso, tanto da prendere in considerazione anche l'ipotesi di un eventuale addio alla trasmissione senza fare alcun tipo di scelta finale.

Alla fine, però, ci aveva ripensato anche se nelle registrazioni successive era stato Mario a mettere in dubbio la sua presenza in studio, amareggiato dal comportamento della tronista. Anche in questo caso, il cavaliere non ha più abbandonato la trasmissione tanto da farsi coraggio e decidere di spiazzare Ida con una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti.